《分析师观点2》台湾9月外销订单明显优于预期，欲成长要待明年

路透台北10月20日 - 台湾经济部周二公布，9月外销订单金额较上年同期衰退4.5%，明显优于市场预估的衰退12.7%。因国际品牌手持行动装置新品上市，带动组装代工及相关产业供应链订单明显增加，加上各货品年底销售旺季备货需求带动。

展望未来，经济部表示，因逢国际品牌大厂手持行动装置销售旺季及欧美耶诞拉货需求，有助于组装代工及相关产业供应链之接单持续畅旺，惟全球景气前景不明，设备投资趋于保守，中低阶手持行动装置成长缓慢，加上国际油价及钢价低档盘旋，均为抑制接单成长的不确定因素。

经济部也对厂商调查对10月接单看法，预期接单将较9月增加厂商家数占19.6%，持平者占54.6%，而减少者占25.9%，致以家数计算动向指数为46.8；若以接单金额计算动向指数则为53.8，预期10月整体外销订单金额将较9月增加。

以下为外销订单数据较上年同期变动率(%)：

2015年9月 2015年8月

外销订单 -4.5 -8.3

路透调查 -12.7 --

订单区域

中国大陆(含港) -9.8 -14.8

美国 +0.6 +0.6

欧洲 +1.8 -12.1

日本 -16.7 -17.1

**市场评论**

--元大投顾分析师 王诚宏：

随着10月起去年高基期的压力逐渐递减，加上第四季欧美传统旺季仍在，中国第四季经济料略优于第三季，预估第四季中国GDP年增率可望略高于7%，第四季来自欧美及中国的订单将渐有好转。

台湾9月外销订单表现主要受惠于苹果新品订单优于预期及半导体库存调整已近尾声，看好年底外销订单年率有机会转为正成长，不过台湾出口数据的改善幅度则较为有限，因此维持今年台湾GDP成长率为0.88%的预估。

--凯基投顾分析师 蔡耀德：

9月优于预期主要因资通讯较去年同期成长5.4%，之前大家预期比较悲观，认为会衰退。订单金额若转为台币，年增率转正变成3.4%，为首度转正，显示台币贬值对厂商帮助颇大。第四季传统产业应该有机会反弹，因中国第四季GDP会成长至7.1%，使得台湾第四季外销订单衰退幅度缩小至0-5%，转正则要等到明年第一季。

**市场反应**

--此数据在台湾汇市约收盘时间公布，台币兑美元 收跌9.2分，报32.510。

--台股加权股价指数 收升0.26%至8,653.6点。

--指标10年期公债104/12期 殖利率收低0.32基点至1.19%。

**相关连结**

--参看相关细节，可点选台湾经济部网站，网址为(here)

**相关背景**

--台湾官方此前预估今年经济成长率仅1.56%，创下六年的低位，主因外需表现疲软，使经济呈现〞贫血式成长〞。