美国个股：沃尔玛墨西哥腐败调查未发现重大违规行为--华尔街日报

《汇市简讯》伦敦盘初：叶伦讲话打压美元下跌
* 日股日经指数涨0.34%，沪综指涨0.62%，MSCI明晟亚太地区(除日本)指数跌0.15%，美国原油期货涨0.31%，美国公债收益率报2.456%
路透10月19日 - 据华尔街日报引述知情人士报导，针对沃尔玛 墨西哥业务腐败指控的联邦调查未发现重大违规行为，所以相关案件严重性可能要比调查人员原先的预期小得多。
报导称，此项为期三年的调查已基本完成，最终可能以罚款结案，不会对沃尔玛有任何刑事指控。
该报还称，调查人员在此次调查中发现了沃尔玛在印度的行贿证据，主要涉及向当地官员支付款项，这种行为普遍存在但涉及金额相对较小。报导称，沃尔玛可能因这些款项面临美国依据海外反腐败法提起的海外行贿指控。
沃尔玛发言人Greg Hitt称，公司正在配合政府的行动。司法部发言人拒绝就调查状态置评。(完) (编译 刘秀红；审校 张荻)
* 日股日经指数涨0.34%，沪综指涨0.62%，MSCI明晟亚太地区(除日本)指数跌0.15%，美国原油期货涨0.31%，美国公债收益率报2.456%
路透台北1月20日 - 台湾证券交易所周五资料显示，外资及陆资在台股再转为买超25.08亿台币；上交易 日为卖超30.69亿台币。 三大法人今日合计买超28.69亿台币，上交易日修正后为卖超28.02亿台币。 以下为本月以来每日三大法人的买卖超纪录(单位为亿台币，r为修正后数字)： 日期 外资及陆资 三大法人合计 1/20 +25.08 +28.69 1/19 -30.69 -28.02r 1/18 +19.99r +18.59r 1/17 +34.18r +33.53r 1/16 -58.33 -61.26r 1/13 +10.75 +9.59r 1/12 +103.89r +91.41r 1/11 +36
高田 连续第二天跌停，暴跌21%，投资者关注管理层重组公司的努力。一位消息人士告诉路透，高田的竞购方正推动针对高田国内业务的法院调停振兴计划。(完)