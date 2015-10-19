美国个股：沃尔玛墨西哥腐败调查未发现重大违规行为--华尔街日报

路透10月19日 - 据华尔街日报引述知情人士报导，针对沃尔玛 墨西哥业务腐败指控的联邦调查未发现重大违规行为，所以相关案件严重性可能要比调查人员原先的预期小得多。

报导称，此项为期三年的调查已基本完成，最终可能以罚款结案，不会对沃尔玛有任何刑事指控。

该报还称，调查人员在此次调查中发现了沃尔玛在印度的行贿证据，主要涉及向当地官员支付款项，这种行为普遍存在但涉及金额相对较小。报导称，沃尔玛可能因这些款项面临美国依据海外反腐败法提起的海外行贿指控。