台湾货币市场：10月20日及本提存期资金预期变化一览表

标题新闻：特朗普政府将开发最先进的导弹防御体系，以防伊朗和朝鲜等国发动导弹袭击－白宫网站
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路透台北10月20日 - 台湾货币市场周二和本提存期资金预期变化因素摘要如下： **宽松因素： --央行存单到期5,479.5亿台币。 **紧缩因素： --央行料发行存单。 --------------------------------------------------------------- (本提存期) 宽松因素： --央行存单到期 2兆(万亿)732.10亿台币： 10/21 1,458.3亿台币 10/22 1,917.5亿台币 10/23 646.5亿台币 10/26 293.50亿台币 10/27 31.0亿台币 10/28 5,270.5亿台币 10/29 1,236.2亿台币 10/30 262.6亿台币 11/02 2,727.0亿台币 11/03 6,889.0亿台币 --月底军公教薪饷拨款。 紧缩因素： --10/26：财政部发行104/14期20年公债，金额预定300亿台币，21日标售。 --营业税、菸酒税及货物税等例行性税款缴库。 注：*表新增或更新。(完) (记者 罗两莎 ；审校 高洁如)
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路透伦敦1月20日 - 伦敦金属交易所(LME)铜价周五上涨，因美元下滑，但涨幅受限，因主要金属消费国中国的投资和工业生产数据疲弱，增添了对需求的忧虑。
泛欧STOXX 600指数 收低0.1%，本周跌幅近1%。英股富时100指数 小跌0.14%，本周录得1.9%的跌幅。欧洲股市在特朗普就职演说前已经收盘。