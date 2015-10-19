路透基点：中国信达发出贷款建议征求书，为收购南商行融资

路透香港10月19日 - 路透旗下基点报导，据消息人士透露，中国信 达资产管理公司上周五向特定的几家大型中资银行发出贷款建议征求书， 为其提供一笔不到50亿美元的贷款，用于收购南洋商业银行。 该资产管理公司希望贷款期限至少为五年，贷款银行有大约10天时间 提交建议书。 中国信达在8月28日提交了独家收购南商行的意向书。据路透了解， 中银香港希望以88亿美元的价格将南商行出手。 中国信达没有透露其收购报价。但根据汤森路透数据，88亿美元的底 价可以让南商行的股价净值比(price-to-book ratio)达到1.95，几乎为 香港上市银行平均比率1.05的两倍。 消息人士在5月曾告诉路透，其它有可能入围的买家原本还包括新华 人寿保险、广州越秀集团以及中国太平保险控股有限公司。 南商行在中国大陆有30家分支机构，其母公司中银香港为国有银行中 国银行旗下分支，于7月宣布将出售南商行。(完) (编译 郑茵 审校 张荻)