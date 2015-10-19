路透基点：中国信达发出贷款建议征求书，为收购南商行融资

《汇市简讯》伦敦盘初：叶伦讲话打压美元下跌
* 日股日经指数涨0.34%，沪综指涨0.62%，MSCI明晟亚太地区(除日本)指数跌0.15%，美国原油期货涨0.31%，美国公债收益率报2.456%
路透香港10月19日 - 路透旗下基点报导，据消息人士透露，中国信 达资产管理公司上周五向特定的几家大型中资银行发出贷款建议征求书， 为其提供一笔不到50亿美元的贷款，用于收购南洋商业银行。 该资产管理公司希望贷款期限至少为五年，贷款银行有大约10天时间 提交建议书。 中国信达在8月28日提交了独家收购南商行的意向书。据路透了解， 中银香港希望以88亿美元的价格将南商行出手。 中国信达没有透露其收购报价。但根据汤森路透数据，88亿美元的底 价可以让南商行的股价净值比(price-to-book ratio)达到1.95，几乎为 香港上市银行平均比率1.05的两倍。 消息人士在5月曾告诉路透，其它有可能入围的买家原本还包括新华 人寿保险、广州越秀集团以及中国太平保险控股有限公司。 南商行在中国大陆有30家分支机构，其母公司中银香港为国有银行中 国银行旗下分支，于7月宣布将出售南商行。(完) (编译 郑茵 审校 张荻)
* 日股日经指数涨0.34%，沪综指涨0.62%，MSCI明晟亚太地区(除日本)指数跌0.15%，美国原油期货涨0.31%，美国公债收益率报2.456%
路透台北1月20日 - 台湾证券交易所周五资料显示，外资及陆资在台股再转为买超25.08亿台币；上交易 日为卖超30.69亿台币。 三大法人今日合计买超28.69亿台币，上交易日修正后为卖超28.02亿台币。 以下为本月以来每日三大法人的买卖超纪录(单位为亿台币，r为修正后数字)： 日期 外资及陆资 三大法人合计 1/20 +25.08 +28.69 1/19 -30.69 -28.02r 1/18 +19.99r +18.59r 1/17 +34.18r +33.53r 1/16 -58.33 -61.26r 1/13 +10.75 +9.59r 1/12 +103.89r +91.41r 1/11 +36
高田 连续第二天跌停，暴跌21%，投资者关注管理层重组公司的努力。一位消息人士告诉路透，高田的竞购方正推动针对高田国内业务的法院调停振兴计划。(完)