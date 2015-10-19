中国资管：9月末公募基金管理资产环比略增至6.69万亿元--基金业协会

《汇市简讯》伦敦盘初：叶伦讲话打压美元下跌
* 日股日经指数涨0.34%，沪综指涨0.62%，MSCI明晟亚太地区(除日本)指数跌0.15%，美国原油期货涨0.31%，美国公债收益率报2.456%
路透北京10月19日 - 中国证券投资基金业协会周一最新发布数据显示，中国公募基金规模9月出现增长，截至9月底，公募基金资产合计6.69万亿元，较8月底上升0.06万亿元。
基金业协会网站数据并显示，分类型看，股票型基金和混合型基金均出现明显下降，其中9月末股票型基金和混合型基金的规模分别达到6,331.30亿元和16,703.77亿元，较上月分别下降12.6%和6%。
此外，货币型基金9月末规模为36,695.45亿元，当月增加1,992.62亿元；9月QDII(合格境内机构投资者)基金规模增加至568.49亿元。
截至9月底，中国境内共有基金管理公司100家，其中合资公司46家，内资公司54家；取得公募基金管理资格的证券公司9家，保险资管公司1家。
中国公募基金规模在连创新高后在今年上半年末首次出现下降。此前数据显示，截至6月底，公募基金资产合计7.11万亿元人民币，单月下降0.25万亿元或3.4%。 (完) (发稿 张晓翀；审校 林高丽)
* 日股日经指数涨0.34%，沪综指涨0.62%，MSCI明晟亚太地区(除日本)指数跌0.15%，美国原油期货涨0.31%，美国公债收益率报2.456%
路透台北1月20日 - 台湾证券交易所周五资料显示，外资及陆资在台股再转为买超25.08亿台币；上交易 日为卖超30.69亿台币。 三大法人今日合计买超28.69亿台币，上交易日修正后为卖超28.02亿台币。 以下为本月以来每日三大法人的买卖超纪录(单位为亿台币，r为修正后数字)： 日期 外资及陆资 三大法人合计 1/20 +25.08 +28.69 1/19 -30.69 -28.02r 1/18 +19.99r +18.59r 1/17 +34.18r +33.53r 1/16 -58.33 -61.26r 1/13 +10.75 +9.59r 1/12 +103.89r +91.41r 1/11 +36
高田 连续第二天跌停，暴跌21%，投资者关注管理层重组公司的努力。一位消息人士告诉路透，高田的竞购方正推动针对高田国内业务的法院调停振兴计划。(完)