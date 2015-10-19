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亚洲 | 2015年 10月 19日 星期一 17:35 BJT

中国资管：9月末公募基金管理资产环比略增至6.69万亿元--基金业协会

路透北京10月19日 - 中国证券投资基金业协会周一最新发布数据显示，中国公募基金规模9月出现增长，截至9月底，公募基金资产合计6.69万亿元，较8月底上升0.06万亿元。

基金业协会网站数据并显示，分类型看，股票型基金和混合型基金均出现明显下降，其中9月末股票型基金和混合型基金的规模分别达到6,331.30亿元和16,703.77亿元，较上月分别下降12.6%和6%。

此外，货币型基金9月末规模为36,695.45亿元，当月增加1,992.62亿元；9月QDII(合格境内机构投资者)基金规模增加至568.49亿元。

截至9月底，中国境内共有基金管理公司100家，其中合资公司46家，内资公司54家；取得公募基金管理资格的证券公司9家，保险资管公司1家。

中国公募基金规模在连创新高后在今年上半年末首次出现下降。此前数据显示，截至6月底，公募基金资产合计7.11万亿元人民币，单月下降0.25万亿元或3.4%。 (完) (发稿 张晓翀；审校 林高丽)

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