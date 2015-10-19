欧洲汇市：英镑走坚，交易员等待央行总裁卡尼的讲话给出更多线索

《汇市简讯》伦敦盘初：叶伦讲话打压美元下跌
* 日股日经指数涨0.34%，沪综指涨0.62%，MSCI明晟亚太地区(除日本)指数跌0.15%，美国原油期货涨0.31%，美国公债收益率报2.456%
英镑兑美元 涨0.3%至1.5481美元，而欧元兑英镑 下跌0.2%至0.7340英镑。欧元兑美元接近10日低位，投资者等待欧洲央行本周稍晚会议，预计届时将可能公布进一步刺激举措。
“英镑从美元及欧元走软中获益，”一位现汇交易商称，“市场还预期卡尼会在本周讲话时传达强硬信号。”
法国巴黎银行分析师建议，在欧洲央行会议之前继续做空欧元兑英镑。尽管市场大多认为欧洲央行要等到12月会议才宣布新刺激措施，但也不排除本周四推出更多宽松举措的可能，而且很多市场参与者押注欧洲央行总裁德拉吉将努力压低欧元。
“在现有从0.7395开始做空欧元/英镑的基础上，我们在上周四新增了从1.1450水平开始做空欧元/美元的建议，”他们表示，“如果周四英国9月零售销售表现强劲，做空欧元/英镑可能因此获得额外助益。”(完)
全球汇市简讯 英文汇市简讯页面
全球汇市报导 汇市技术面解析
所有外汇新闻 汇率路透调查
美加经济指标预测 欧洲经济指标预测
指标利率一览 澳元、新西兰元报导
英镑报导 台币报导
人民币报导 韩元报导
南非兰特报导 亚洲盘现汇报价
欧洲盘现汇报价 纽约盘现汇报价
全部现汇报价 (编译 高琦/刘秀红；审校 李春喜/陈宗琦)
* 日股日经指数涨0.34%，沪综指涨0.62%，MSCI明晟亚太地区(除日本)指数跌0.15%，美国原油期货涨0.31%，美国公债收益率报2.456%
高田 连续第二天跌停，暴跌21%，投资者关注管理层重组公司的努力。一位消息人士告诉路透，高田的竞购方正推动针对高田国内业务的法院调停振兴计划。(完)
路透香港1月20日 - 汤森路透旗下基点援引消息人士报导称，香港上市的中国正通汽车服务控股有限公司将其三年期可转让定期贷款规模从3亿美元提高至4.09亿美元。