欧洲汇市：英镑走坚，交易员等待央行总裁卡尼的讲话给出更多线索

英镑兑美元 涨0.3%至1.5481美元，而欧元兑英镑 下跌0.2%至0.7340英镑。欧元兑美元接近10日低位，投资者等待欧洲央行本周稍晚会议，预计届时将可能公布进一步刺激举措。

“英镑从美元及欧元走软中获益，”一位现汇交易商称，“市场还预期卡尼会在本周讲话时传达强硬信号。”

法国巴黎银行分析师建议，在欧洲央行会议之前继续做空欧元兑英镑。尽管市场大多认为欧洲央行要等到12月会议才宣布新刺激措施，但也不排除本周四推出更多宽松举措的可能，而且很多市场参与者押注欧洲央行总裁德拉吉将努力压低欧元。

“在现有从0.7395开始做空欧元/英镑的基础上，我们在上周四新增了从1.1450水平开始做空欧元/美元的建议，”他们表示，“如果周四英国9月零售销售表现强劲，做空欧元/英镑可能因此获得额外助益。”(完)

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