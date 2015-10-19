更新版 1-中国汇市：人民币随中间价收创近三周新低，GDP略优预期促跌幅收窄

* 人民币随中间价收创近三周新低

* 三季度GDP略超预期小幅淡化人民币贬值预期

* 离岸在数据公布后亦快速反弹

* 经济下行压力仍施压人民币 (新增收盘数据)

路透上海10月19日 - 人民币兑美元即期 周一随中间价收创近三周新低。交易员称，人民币早盘一度大跌逾百点子，但随后三季度GDP数据稍好于预期缓解了中国经济硬着陆担忧，人民币贬值预期小幅淡化，跌幅亦快速收窄。

他们并指出，三季度中国经济数据亦推动离岸人民币 从三周低点反弹，快速收复大部分早前跌幅；不过两地价差仍达逾百点子，亦显示离岸资金对人民币贬值预期难消。市场认为，中国经济实际运行面临困难仍较大，人民币仍存一定下跌空间。

“数据好于预期，离岸的反应也还可以，但数据……，大家都懂的，预计人民币还是会跌到6.3850附近区域，然后央行出手干预。”一中资行交易员表示。

中国国家统计局周一公布，三季度国内生产总值(GDP)同比增长6.9%，创六年半以来最低增速，路透调查预估中值为6.8%；环比则增长1.8%。

全球汇市方面，欧元兑美元周一在10日低点附近交投，投资者静待本周稍晚即将举行的欧洲央行(ECB)会议，会上有可能宣布进一步的刺激举措，目的在于提振欧元区通胀。

中国外汇交易中心周一更新的16点人民币兑美元参考汇率为6.3587。外汇交易中心自8月24日开始，每天五次，分别为上午10点、11点、下午2点、3点和4点时发布一个参考汇率。

以下为今日在岸市场人民币兑美元 收盘价、中间价 ，以及离岸市场人民币的主要报价：

在岸市场人民币兑美元 今日 上日 升贬 即期成交价格 6.3601 6.3529 -0.11% 中间价 6.3527 6.3436 -0.14% 成交额 222.6亿美元 168亿美元 日内波动幅度(pips) 109 日高6.3553 日低6.3662 今年以来升贬幅度 -2.45% 2005年汇改以来升贬幅度 30.13% 1年期美元/人民币掉期<CN +1,162 Y1Y=CFXS>

离岸人民币市场 工具 今日 上日 CNH即期 6.3722 6.3622 一年期NDF <CNY1YNDFO 6.5135 6.5035 R=>