路透基点：汕头港务集团完成20亿元人民币贷款--TRLPC

《汇市简讯》伦敦盘初：叶伦讲话打压美元下跌
* 日股日经指数涨0.34%，沪综指涨0.62%，MSCI明晟亚太地区(除日本)指数跌0.15%，美国原油期货涨0.31%，美国公债收益率报2.456%
路透香港10月19日 - 路透旗下基点报导，消息人士称，汕头港务集 团有限公司上周完成一笔20亿元人民币(3.15亿美元)的长期建设融资。 本案唯一牵头行兼簿记行为中国工商银行汕头支行。中国农业银行、 中国农业发展银行、中国交通银行、中国光大银行以及兴业银行均为参贷 行。 所筹资金将用于建设在广东汕头的两个泊位。该项目于9月中旬启动 ，估计将耗资29亿元人民币。 借款方为国有企业，成立于1999年，汕头是中国沿海重要港口之一。 (完) (编译 郑茵 审校 张荻)
* 日股日经指数涨0.34%，沪综指涨0.62%，MSCI明晟亚太地区(除日本)指数跌0.15%，美国原油期货涨0.31%，美国公债收益率报2.456%
路透台北1月20日 - 台湾证券交易所周五资料显示，外资及陆资在台股再转为买超25.08亿台币；上交易 日为卖超30.69亿台币。 三大法人今日合计买超28.69亿台币，上交易日修正后为卖超28.02亿台币。 以下为本月以来每日三大法人的买卖超纪录(单位为亿台币，r为修正后数字)： 日期 外资及陆资 三大法人合计 1/20 +25.08 +28.69 1/19 -30.69 -28.02r 1/18 +19.99r +18.59r 1/17 +34.18r +33.53r 1/16 -58.33 -61.26r 1/13 +10.75 +9.59r 1/12 +103.89r +91.41r 1/11 +36
高田 连续第二天跌停，暴跌21%，投资者关注管理层重组公司的努力。一位消息人士告诉路透，高田的竞购方正推动针对高田国内业务的法院调停振兴计划。(完)