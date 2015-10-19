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亚洲 | 2015年 10月 19日 星期一 17:15 BJT

路透基点：汕头港务集团完成20亿元人民币贷款--TRLPC

路透香港10月19日 - 路透旗下基点报导，消息人士称，汕头港务集
团有限公司上周完成一笔20亿元人民币(3.15亿美元)的长期建设融资。
    
    本案唯一牵头行兼簿记行为中国工商银行汕头支行。中国农业银行、
中国农业发展银行、中国交通银行、中国光大银行以及兴业银行均为参贷
行。
    
    所筹资金将用于建设在广东汕头的两个泊位。该项目于9月中旬启动
，估计将耗资29亿元人民币。
    
    借款方为国有企业，成立于1999年，汕头是中国沿海重要港口之一。
(完)
    
  
 (编译 郑茵 审校 张荻)

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