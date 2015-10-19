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亚洲 | 2015年 10月 19日 星期一 17:35 BJT

路透基点：爱之味通过台湾银行发起15亿台币五年期贷款--TRLPC

路透香港10月19日 - 汤森路透旗下基点报导，消息人士称，台湾上市食品饮料公司--爱之味股份有限公司已通过独家牵头行兼簿记行台湾银行发起15亿台币(4,600万美元)五年期贷款。

贷款分为A部分10亿台币贷款及B部分5亿台币循环信贷。

贷款利率以台湾银行1年期存款利率为指标，具体取决于借款人的税后净利润率表现：若税后净利润率不足-2.5%，则为145个基点；若为-2.5%到0%之间，则130个基点；0%-2.5%之间为115个基点；2.5%或以上为100个基点。

银行受邀按比例以三个层级承贷这两部分贷款：

承贷3亿台币或以上，取得牵头行头衔，有23个基点前端费用；承贷2亿-2.99亿台币，前端费用为13个基点；承贷1亿-1.99亿台币，前端费用5个基点。

后两类级别的银行将获得一般参贷行头衔。

应收账款、建筑物、存款及土地作为担保品，借款人董事长和总经理为担保人。

A部分具有两年宽限期，之后将分13次按季不等额偿还：7%(第1-8次)、8%(第9-12次)和12%(第13次)。

银行回复截止日期是10月30日。

资金将用于对2012年9月所签18亿台币五年期贷款提供再融资以及用作营运资本。

2012的贷款也是由台湾银行牵头，利率较台湾银行一年期存款率加码130个基点，税后保底利率设定为2.4%。(完) (编译 刘秀红; 审校 李春喜)

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