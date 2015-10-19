路透基点：爱之味通过台湾银行发起15亿台币五年期贷款--TRLPC

《汇市简讯》伦敦盘初：叶伦讲话打压美元下跌
* 日股日经指数涨0.34%，沪综指涨0.62%，MSCI明晟亚太地区(除日本)指数跌0.15%，美国原油期货涨0.31%，美国公债收益率报2.456%
路透香港10月19日 - 汤森路透旗下基点报导，消息人士称，台湾上市食品饮料公司--爱之味股份有限公司已通过独家牵头行兼簿记行台湾银行发起15亿台币(4,600万美元)五年期贷款。
贷款分为A部分10亿台币贷款及B部分5亿台币循环信贷。
贷款利率以台湾银行1年期存款利率为指标，具体取决于借款人的税后净利润率表现：若税后净利润率不足-2.5%，则为145个基点；若为-2.5%到0%之间，则130个基点；0%-2.5%之间为115个基点；2.5%或以上为100个基点。
银行受邀按比例以三个层级承贷这两部分贷款：
承贷3亿台币或以上，取得牵头行头衔，有23个基点前端费用；承贷2亿-2.99亿台币，前端费用为13个基点；承贷1亿-1.99亿台币，前端费用5个基点。
后两类级别的银行将获得一般参贷行头衔。
应收账款、建筑物、存款及土地作为担保品，借款人董事长和总经理为担保人。
A部分具有两年宽限期，之后将分13次按季不等额偿还：7%(第1-8次)、8%(第9-12次)和12%(第13次)。
银行回复截止日期是10月30日。
资金将用于对2012年9月所签18亿台币五年期贷款提供再融资以及用作营运资本。
2012的贷款也是由台湾银行牵头，利率较台湾银行一年期存款率加码130个基点，税后保底利率设定为2.4%。(完) (编译 刘秀红; 审校 李春喜)
* 日股日经指数涨0.34%，沪综指涨0.62%，MSCI明晟亚太地区(除日本)指数跌0.15%，美国原油期货涨0.31%，美国公债收益率报2.456%
路透台北1月20日 - 台湾证券交易所周五资料显示，外资及陆资在台股再转为买超25.08亿台币；上交易 日为卖超30.69亿台币。 三大法人今日合计买超28.69亿台币，上交易日修正后为卖超28.02亿台币。 以下为本月以来每日三大法人的买卖超纪录(单位为亿台币，r为修正后数字)： 日期 外资及陆资 三大法人合计 1/20 +25.08 +28.69 1/19 -30.69 -28.02r 1/18 +19.99r +18.59r 1/17 +34.18r +33.53r 1/16 -58.33 -61.26r 1/13 +10.75 +9.59r 1/12 +103.89r +91.41r 1/11 +36
高田 连续第二天跌停，暴跌21%，投资者关注管理层重组公司的努力。一位消息人士告诉路透，高田的竞购方正推动针对高田国内业务的法院调停振兴计划。(完)