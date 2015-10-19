路透基点：爱之味通过台湾银行发起15亿台币五年期贷款--TRLPC

贷款利率以台湾银行1年期存款利率为指标，具体取决于借款人的税后净利润率表现：若税后净利润率不足-2.5%，则为145个基点；若为-2.5%到0%之间，则130个基点；0%-2.5%之间为115个基点；2.5%或以上为100个基点。