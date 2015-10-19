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亚洲 | 2015年 10月 19日 星期一 17:43 BJT

台湾汇市：台币量缩收涨至逾两个月新高，中国GDP优于预期令台币区间偏升

* 台币兑美元收涨至逾两个月收盘新高
    * 中国GDP数据优于预期令台币区间偏升
    * 明日实质交易区间暂看32.150-32.400

    路透台北10月19日 - 台币兑美元 周一量缩收涨创逾两个月收盘新高。交易员
指出，由于新出炉的中国三季度国内生产总值(GDP)数据优于预期，令台币实质汇价一改盘
初疲态，转而追随韩元在既有区间偏升整理，但因进/出口商交易意愿偏低，致今日市场交
投较显淡静。
    
    他们表示，随着韩元在中国公布GDP数据后走强靠向1,120，一度触及三个半月盘中新高
，且今日外资交投偏向汇入惟力道稍有减缓，带动台币实质汇价由32.400上方转向32.300靠
拢。近日涨多的韩元若持续盘坚，台币实质汇价也可望跟进，短线台币看升氛围略胜一筹。
    
    今日台币兑美元收至逾两个月收盘新高，前波收盘高位为8月14日的32.368。
    
    〞目前出口商不想卖(美元)，进口商也还在等(好价格)，外资汇入有一搭没一搭的，〞
一位大型公营汇银交易员在午盘受访时说。
    
    至于资金流向方面，上述公营行库交易员并称，周一外资汇入力道明显减缓，而进/出
口商对目前台币价位都不满意，其中出口商在32.400上方抛汇意愿较高，进口商买汇需求则
在32.300下方才稍见增温，令台实质汇价持在既有区间整理，暂缺乏明确方向，静待亚币释
出进一步指引。
    
    海外无本金交割远期外汇市场(NDF)方面，今日尾盘各种天期美元/台币换汇点折价幅度
与上日变化不大。指标一个月美元/台币远汇 尾盘报32.260/32.300，上日收
在32.155。 
    
    今日台币实质交易区间在32.270-32.459；上日交易区间在32.175-32.380。交易员预估
，明日台币实质交易区间暂看在32.150-32.400。
    
    新兴亚币周一大多下跌，因中国第三季GDP同比增幅仍创下金融危机以来最低，但对中
国硬着陆的担忧有所降低，这抑制了亚币的跌幅。 其中韩元兑美元 
周一收高0.7%至1,121.0，盘中一度触及1,120.6，为7月3日以来高点。 
   
    中国国家统计局稍早公布数据显示，三季度GDP同比增长6.9%，略高于路透调查预估中
值6.8%，但仍创下2009年一季度以来最低；三季度GDP环比增长1.8%。 
    
    此外，国际清算银行(BIS)公布最新数据显示，2015年9月台币实质有效汇率(REER)指数
为103.15，较上月续滑落，也持续低于韩元。 
     
    台湾股市 周一小涨0.31%，报8,631.50点，再创逾两个半月的收盘高位 
；证券交易所今日资料显示，外资及陆资在台股买超59.05亿台币，连三个交易日买超共计2
18.41亿台币。 
    
    本周国际重要经济数据和事件：     
    10/19(一) ：中国国家主席习近平对英国进行国事访问(至23日)；瑞典央行执委会会议
；韩国9月生产者物价指数(PPI)全美住宅建筑商协会(NAHB)房屋市场指数。
    
    10/20(二)：台湾公布9月外销订单年变动率；日本出口9月出口、进口及贸易收支；德
国9月生产者物价指数；英国央行总裁卡尼及副总裁贝利参加英国下议院财政委员会会议；
欧元区8月未经季节调整经常帐；欧元区8月净投资；美国9月建筑许可年率；房屋开工年率
；巴西央行举行货币政策委员会会议。

    10/21(三)：英国公共部门净借款；加拿大央行利率决定；巴西央行利率决定。
    
    10/22(四)：台湾主计总处公布9月季调失业率；韩国国内生产总值(GDP)初值；欧洲10
月央行利率决定(再融资利率)；欧元区消费者信心指数10月初值；法国10月企业景气指数；
 英国9月零售销售；美国9月成屋销售年率；美国9月领先指标；英国财政大臣奥斯本在英国
下议院财政委员会讨论英国央行议案；美联储原副主席Donald Kohn出席讨论会；欧洲央行
管理委员会会议。
    
    10/23(五)：台湾公布9月工业生产指数年变动率；台湾公布9月M2年增率；法国Markit
制造业采购经理人指数(PMI)10月初值；德国Markit制造业采购经理人指数(PMI)10月初值；
欧元区Markit制造业采购经理人指数(PMI)10月初值；美国Markit制造业采购经理人指数(PM
I)。
 16:00            台币/美元    上日收盘  波动区间        开盘价   成交量   上日 
                       报价                                       亿美元  
 台北外汇经纪公      32.418      32.505   32.270-32.540  32.535     5.93    9.80
 司                                                                       
 元太外汇经纪公      32.416      32.506   32.270-32.536  32.536     2.64    3.62
 司                                                                       
  
 无本金交割远期外汇(NDF)   最新报价             上日现货收盘时水准
                                                
 美元/台币一个月期            -0.060/-0.040        -0.065/-0.045
 美元/台币六个月期            -0.075/-0.045        -0.080/-0.050
 (完)
    
      台币兑美元现价               
    台北外汇经纪公司             
    元太外汇经纪公司             
    Tullett Prebon台币NDF报价         

 (记者 詹静宜; 审校 屈桂娟)

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