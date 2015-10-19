台湾汇市：台币量缩收涨至逾两个月新高，中国GDP优于预期令台币区间偏升

* 台币兑美元收涨至逾两个月收盘新高 * 中国GDP数据优于预期令台币区间偏升 * 明日实质交易区间暂看32.150-32.400 路透台北10月19日 - 台币兑美元 周一量缩收涨创逾两个月收盘新高。交易员 指出，由于新出炉的中国三季度国内生产总值(GDP)数据优于预期，令台币实质汇价一改盘 初疲态，转而追随韩元在既有区间偏升整理，但因进/出口商交易意愿偏低，致今日市场交 投较显淡静。 他们表示，随着韩元在中国公布GDP数据后走强靠向1,120，一度触及三个半月盘中新高 ，且今日外资交投偏向汇入惟力道稍有减缓，带动台币实质汇价由32.400上方转向32.300靠 拢。近日涨多的韩元若持续盘坚，台币实质汇价也可望跟进，短线台币看升氛围略胜一筹。 今日台币兑美元收至逾两个月收盘新高，前波收盘高位为8月14日的32.368。 〞目前出口商不想卖(美元)，进口商也还在等(好价格)，外资汇入有一搭没一搭的，〞 一位大型公营汇银交易员在午盘受访时说。 至于资金流向方面，上述公营行库交易员并称，周一外资汇入力道明显减缓，而进/出 口商对目前台币价位都不满意，其中出口商在32.400上方抛汇意愿较高，进口商买汇需求则 在32.300下方才稍见增温，令台实质汇价持在既有区间整理，暂缺乏明确方向，静待亚币释 出进一步指引。 海外无本金交割远期外汇市场(NDF)方面，今日尾盘各种天期美元/台币换汇点折价幅度 与上日变化不大。指标一个月美元/台币远汇 尾盘报32.260/32.300，上日收 在32.155。 今日台币实质交易区间在32.270-32.459；上日交易区间在32.175-32.380。交易员预估 ，明日台币实质交易区间暂看在32.150-32.400。 新兴亚币周一大多下跌，因中国第三季GDP同比增幅仍创下金融危机以来最低，但对中 国硬着陆的担忧有所降低，这抑制了亚币的跌幅。 其中韩元兑美元 周一收高0.7%至1,121.0，盘中一度触及1,120.6，为7月3日以来高点。 中国国家统计局稍早公布数据显示，三季度GDP同比增长6.9%，略高于路透调查预估中 值6.8%，但仍创下2009年一季度以来最低；三季度GDP环比增长1.8%。 此外，国际清算银行(BIS)公布最新数据显示，2015年9月台币实质有效汇率(REER)指数 为103.15，较上月续滑落，也持续低于韩元。 台湾股市 周一小涨0.31%，报8,631.50点，再创逾两个半月的收盘高位 ；证券交易所今日资料显示，外资及陆资在台股买超59.05亿台币，连三个交易日买超共计2 18.41亿台币。 本周国际重要经济数据和事件： 10/19(一) ：中国国家主席习近平对英国进行国事访问(至23日)；瑞典央行执委会会议 ；韩国9月生产者物价指数(PPI)全美住宅建筑商协会(NAHB)房屋市场指数。 10/20(二)：台湾公布9月外销订单年变动率；日本出口9月出口、进口及贸易收支；德 国9月生产者物价指数；英国央行总裁卡尼及副总裁贝利参加英国下议院财政委员会会议； 欧元区8月未经季节调整经常帐；欧元区8月净投资；美国9月建筑许可年率；房屋开工年率 ；巴西央行举行货币政策委员会会议。 10/21(三)：英国公共部门净借款；加拿大央行利率决定；巴西央行利率决定。 10/22(四)：台湾主计总处公布9月季调失业率；韩国国内生产总值(GDP)初值；欧洲10 月央行利率决定(再融资利率)；欧元区消费者信心指数10月初值；法国10月企业景气指数； 英国9月零售销售；美国9月成屋销售年率；美国9月领先指标；英国财政大臣奥斯本在英国 下议院财政委员会讨论英国央行议案；美联储原副主席Donald Kohn出席讨论会；欧洲央行 管理委员会会议。 10/23(五)：台湾公布9月工业生产指数年变动率；台湾公布9月M2年增率；法国Markit 制造业采购经理人指数(PMI)10月初值；德国Markit制造业采购经理人指数(PMI)10月初值； 欧元区Markit制造业采购经理人指数(PMI)10月初值；美国Markit制造业采购经理人指数(PM I)。 16:00 台币/美元 上日收盘 波动区间 开盘价 成交量 上日 报价 亿美元 台北外汇经纪公 32.418 32.505 32.270-32.540 32.535 5.93 9.80 司 元太外汇经纪公 32.416 32.506 32.270-32.536 32.536 2.64 3.62 司 无本金交割远期外汇(NDF) 最新报价 上日现货收盘时水准 美元/台币一个月期 -0.060/-0.040 -0.065/-0.045 美元/台币六个月期 -0.075/-0.045 -0.080/-0.050 (完) 台币兑美元现价 台北外汇经纪公司 元太外汇经纪公司 Tullett Prebon台币NDF报价 (记者 詹静宜; 审校 屈桂娟)