中国新债：北京定向发行225亿元一般和专项地方债，利率较下限上浮15%

《汇市简讯》伦敦盘初：叶伦讲话打压美元下跌
* 日股日经指数涨0.34%，沪综指涨0.62%，MSCI明晟亚太地区(除日本)指数跌0.15%，美国原油期货涨0.31%，美国公债收益率报2.456%
路透上海10月19日 - 中国北京市财政局周一公告，今日采用定向承销方式发行了总额224.9355亿元人民币的地方政府债，其中一般债券153.8756亿元，专项债券71.0599亿元；各期限利率均较下限上浮15%。
此次定向发行的一般地方债期限包括三年、五年、七年和10年四种，发行规模依次为34.9206亿元、38.5266亿元、44.1525亿元和36.2759亿元，中标利率依次为3.24%、3.37%、3.59%和3.56%。
专项债也为三至10年四个期限，中标利率与一般债相同。发行规模依次为26.9454亿元、12.2595亿元、14.5650亿元和17.2900亿元。
从此前已公布的地方债定向发行情况来看，除河北省首批定向债持平或贴近下限，上海和厦门上浮8%-10%外，其他省市定向地方债利率较下限上浮幅度在15%附近居多。
定向承销发行操作规程规定，该种方式下，发行利率区间下限不得低于发行日前1-5个工作日相同待偿期记账式国债收益率平均值，上限不得高于发行日前1-5个工作日相同待偿期记账式国债收益率平均值上浮30%。(完)
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here (发稿 吕雯瑾；审校 张喜良)
* 日股日经指数涨0.34%，沪综指涨0.62%，MSCI明晟亚太地区(除日本)指数跌0.15%，美国原油期货涨0.31%，美国公债收益率报2.456%
路透台北1月20日 - 台湾证券交易所周五资料显示，外资及陆资在台股再转为买超25.08亿台币；上交易 日为卖超30.69亿台币。 三大法人今日合计买超28.69亿台币，上交易日修正后为卖超28.02亿台币。 以下为本月以来每日三大法人的买卖超纪录(单位为亿台币，r为修正后数字)： 日期 外资及陆资 三大法人合计 1/20 +25.08 +28.69 1/19 -30.69 -28.02r 1/18 +19.99r +18.59r 1/17 +34.18r +33.53r 1/16 -58.33 -61.26r 1/13 +10.75 +9.59r 1/12 +103.89r +91.41r 1/11 +36
高田 连续第二天跌停，暴跌21%，投资者关注管理层重组公司的努力。一位消息人士告诉路透，高田的竞购方正推动针对高田国内业务的法院调停振兴计划。(完)