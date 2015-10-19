中国新债：北京定向发行225亿元一般和专项地方债，利率较下限上浮15%

路透上海10月19日 - 中国北京市财政局周一公告，今日采用定向承销方式发行了总额224.9355亿元人民币的地方政府债，其中一般债券153.8756亿元，专项债券71.0599亿元；各期限利率均较下限上浮15%。

此次定向发行的一般地方债期限包括三年、五年、七年和10年四种，发行规模依次为34.9206亿元、38.5266亿元、44.1525亿元和36.2759亿元，中标利率依次为3.24%、3.37%、3.59%和3.56%。

专项债也为三至10年四个期限，中标利率与一般债相同。发行规模依次为26.9454亿元、12.2595亿元、14.5650亿元和17.2900亿元。

从此前已公布的地方债定向发行情况来看，除河北省首批定向债持平或贴近下限，上海和厦门上浮8%-10%外，其他省市定向地方债利率较下限上浮幅度在15%附近居多。

定向承销发行操作规程规定，该种方式下，发行利率区间下限不得低于发行日前1-5个工作日相同待偿期记账式国债收益率平均值，上限不得高于发行日前1-5个工作日相同待偿期记账式国债收益率平均值上浮30%。(完)

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here (发稿 吕雯瑾；审校 张喜良)