中国新债：内蒙古定向发行298亿元一般和专项地方债，利率较下限上浮17%

路透上海10月19日 - 中国内蒙古自治区财政厅周一公告，今日采用定向承销方式发行了总额298.2091亿元人民币的地方政府债，其中一般债券249.5832亿元，专项债券48.6259亿元；各期限利率均较下限上浮17%。

此次定向发行的一般地方债期限包括三年、五年、七年和10年四种，中标利率分别为3.30%、3.42%、3.65%和3.63%，发行规模依次为25.0132亿元、74.83亿元、74.87亿元和74.87亿元。

专项债也为三至10年四个期限，中标利率与一般债相同。发行规模依次为4.8666亿元、19.4504亿元、9.7239亿元和14.5850亿元。

从此前已公布的地方债定向发行情况来看，除河北省首批定向债持平或贴近下限，上海和厦门上浮8%-10%外，其他省市定向地方债利率较下限上浮幅度在15%附近居多。

定向承销发行操作规程规定，该种方式下，发行利率区间下限不得低于发行日前1-5个工作日相同待偿期记账式国债收益率平均值，上限不得高于发行日前1-5个工作日相同待偿期记账式国债收益率平均值上浮30%。(完)

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here (发稿 吕雯瑾；审校 张喜良)