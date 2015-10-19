版本:
中国
亚洲 | 2015年 10月 19日 星期一 18:48 BJT

标题新闻：中国有条件批准诺基亚收购阿尔卡特-朗讯，条件主要与无线通信标准和专利许可有关

以上为新闻提示，路透仅提供中文标题，不就原文报导提供中文版本。欲浏览英文报导全文，请点选

更多 亚洲

热门文章

编辑推荐

文章推荐