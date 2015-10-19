企业并购：长建与电能11月下旬表决合并议案，倘通过明年初将完成合并

《汇市简讯》伦敦盘初：叶伦讲话打压美元下跌
* 日股日经指数涨0.34%，沪综指涨0.62%，MSCI明晟亚太地区(除日本)指数跌0.15%，美国原油期货涨0.31%，美国公债收益率报2.456%
路透香港10月19日 - 据香港长江基建 与电能实业 就合并计划发出的股东通函，倘合并获股东在11月下旬的股东特别大会上通过，电能将于12月21日终止股份买卖并于明年初除牌，而长建将于明年1月20日向股东派发每股7.5港元的特别股息。
据两家公司的股东通函，长建及电能将于11月24日分别召开股东特别大会，假如合并方案获得通过，电能将在明年1月5日撤销其在联交所的上市地位。
这两家由香港首富李嘉诚掌控的公用事业企业，在9月初公布合并计划，原先长建提出以每1股电能实业股份置换1.04股长建股份，另于合并后向股东派发特别股息每股5港元，但多间投行均指收购作价偏低，难以获得电能实业少数股东支持合并建议。长建遂于本月初宣布提高对电能的收购作价，包括换股比率升至1.066，同时提高特别股息至每股7.5港元。
独立财务顾问百德能证券，建议股东投票赞成批准该计划，指完成合并方案可创立大型及多元化基建投资平台，可在全球范围之基建行业及地区把握投资机遇。
此外，换股比率基准之交易期间与其他可比较交易（合并先例）内所选择之交易期间大致上一致；按多项指标衡量之计划股东实际经济贡献，与换股比率所隐函之理论经济贡献一致。（完） (记者 梁慧仪; 审校 张喜良)
* 日股日经指数涨0.34%，沪综指涨0.62%，MSCI明晟亚太地区(除日本)指数跌0.15%，美国原油期货涨0.31%，美国公债收益率报2.456%
路透台北1月20日 - 台湾证券交易所周五资料显示，外资及陆资在台股再转为买超25.08亿台币；上交易 日为卖超30.69亿台币。 三大法人今日合计买超28.69亿台币，上交易日修正后为卖超28.02亿台币。 以下为本月以来每日三大法人的买卖超纪录(单位为亿台币，r为修正后数字)： 日期 外资及陆资 三大法人合计 1/20 +25.08 +28.69 1/19 -30.69 -28.02r 1/18 +19.99r +18.59r 1/17 +34.18r +33.53r 1/16 -58.33 -61.26r 1/13 +10.75 +9.59r 1/12 +103.89r +91.41r 1/11 +36
高田 连续第二天跌停，暴跌21%，投资者关注管理层重组公司的努力。一位消息人士告诉路透，高田的竞购方正推动针对高田国内业务的法院调停振兴计划。(完)