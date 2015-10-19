中国经济：以“双创”打造发展新引擎，促进经济迈向中高端水平--总理

路透北京10月19日 - 中国国务院总理李克强周一表示，今年在世界经济低迷和金融市场动荡的情况下，中国前三季度GDP增长6.9%，保持在7%左右，尤其是就业比较充分，其中大众创业、万众创新(“双创”)起了重要支撑作用。

中央人民广播电台引述他在首届大众创业万众创新活动周启动仪式上称，当前中国发展进入新常态，正处在发展方式和新旧动能转换关键期，要以大众创业万众创新这一结构性改革激发全社会的创造力，打造发展新引擎。

“双创也有利促进结构调整、将推动发展从过度依赖自然资源转向更多依靠人力资源，促进经济从中高速增长迈向中高端水平。”他说。

李克强强调，大众创业万众创新首要在创，核心在众，双创也是收入分配改革和促进社会公正的切入点，可以增加大量就业岗位，为创业创新者提供更加公平的机会和通畅的上升通道，特别是让年轻人有广阔的空间驰骋，让更多人通过自己的努力富起来。

他指出，双创不是小微企业的专利，也是大企业的优势，要主动拥抱双创，通过众创、众包、众扶、众筹等新模式，带来大中小企业生产方式和组织管理模式变革，催生新的工业革命，这不仅将促进创业产业改造升级，也会推动现代服务业等新兴业态加快成长。

同时，政府要做创业创新者的后台服务器，通过不断完善所需的公共产品和服务，不断清除制约双创的障碍，增强创业创新者试错的底气和勇气。

他并要求，推动双创也注重实效，提高政策的协调性和针对性，把双创与简政放权、放管结合，优化服务有机结合，防止“一阵风走过场”，尊重市场规律，注意保护知识产权，保护消费者权益，维护公平竞争，使产品和服务质量有保证、可提升，让双创扎扎实实向前推进。