国际油市：亚洲柴油时间价差持坚，可能诱发库存流出

《汇市简讯》伦敦盘初：叶伦讲话打压美元下跌
* 日股日经指数涨0.34%，沪综指涨0.62%，MSCI明晟亚太地区(除日本)指数跌0.15%，美国原油期货涨0.31%，美国公债收益率报2.456%
路透新加坡10月19日 - 亚洲柴油正价差周一消失不见，业内消息人士称，这是因为数家炼厂包括计划中和计划外的检修活动导致市场供应收紧。
11月/12月柴油时间价差周一持平，前一交易日有8美分的的正价差。消息人士称，这表明11月和12月的柴油价值相同。
他们表示，这可能意味着新加坡较高的库存可能很快会入市，因为当前情况下，囤积库存对交易商而言不再有利可图。
非洲的现货需求犹存，坦桑尼亚求购11-12月交货的逾30万吨包括柴油和航煤在内的成品油。
海湾地区，据业内消息人士称，国有阿布扎比国家石油公司(ADNOC)已重启在新扩建Ruwais炼厂的渣油流化催化裂解装置(RFCC)，并将开工率提升至80%以上。
其中一位消息人士称，该装置大概三周前重启，目前接近最大负荷运行。
这些消息人士称，阿布扎比国家石油公司将可能增加明年的航煤及柴油出口合约规模，不过具体将取决于市场的前景。
标购方面的消息，坦桑尼亚石油进口商求购192,174吨50ppm含硫柴油、19,150吨航煤和1,300吨煤油。
新加坡现货市场没有交易达成。(完)
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产油国官方售价英文原文 (编译 刘秀红；审校 张荻)
* 日股日经指数涨0.34%，沪综指涨0.62%，MSCI明晟亚太地区(除日本)指数跌0.15%，美国原油期货涨0.31%，美国公债收益率报2.456%
路透台北1月20日 - 台湾证券交易所周五资料显示，外资及陆资在台股再转为买超25.08亿台币；上交易 日为卖超30.69亿台币。 三大法人今日合计买超28.69亿台币，上交易日修正后为卖超28.02亿台币。 以下为本月以来每日三大法人的买卖超纪录(单位为亿台币，r为修正后数字)： 日期 外资及陆资 三大法人合计 1/20 +25.08 +28.69 1/19 -30.69 -28.02r 1/18 +19.99r +18.59r 1/17 +34.18r +33.53r 1/16 -58.33 -61.26r 1/13 +10.75 +9.59r 1/12 +103.89r +91.41r 1/11 +36
高田 连续第二天跌停，暴跌21%，投资者关注管理层重组公司的努力。一位消息人士告诉路透，高田的竞购方正推动针对高田国内业务的法院调停振兴计划。(完)