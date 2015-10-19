伊朗情势：伊朗官员称，预计核协议年底前实施

路透维也纳10月19日 - 伊朗核问题高级谈判代表Abbas Araqchi周一称，他预计伊朗与六大国达成的历史性核协议将在年底前实施。

“有望在今年年底之前实施这一协议，”Araqchi在维也纳会晤完来自美国、俄罗斯、中国、英国、德国和法国的高级官员后这样告诉记者。(完) (编译 刘秀红；审校 张荻)