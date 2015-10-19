国际油市：亚洲石脑油裂解价差下降；壳牌重启乙烯裂解装置

《汇市简讯》伦敦盘初：叶伦讲话打压美元下跌
* 日股日经指数涨0.34%，沪综指涨0.62%，MSCI明晟亚太地区(除日本)指数跌0.15%，美国原油期货涨0.31%，美国公债收益率报2.456%
路透新加坡10月19日 - 亚洲石脑油裂解价差周一延续跌势，触及近三周低位每吨84美元。现货交易淡静，一改上周需求旺盛局面。
交易商较为关注阿布扎比国家石油公司(ADNOC)动向。该公司料将于本周通知亚洲买家其船期为2016年的石脑油报价。
消息人士周一称，该公司已重启在新扩建Ruwais炼厂的渣油流化催化裂解装置(RFCC)。其中一位消息人士称，该装置大概三周前重启，目前接近最大负荷运行。
交易商称，有关明年欧洲和地中海石脑油供应可能较高的担忧仍然存在。而美国向亚洲供应液化石油气(LPG)的不确定性令市场进一步承压。
在有些亚洲裂解装置中，LPG可替代大约15%的石脑油原料。
裂解装置消息面：皇家荷兰/壳牌石油集团已重启上周出现故障的新加坡乙烯裂解装置，该公司发言人周一称，现已取消针对该装置所产基础化工产品的不可抗力预警。
招标方面，坦桑尼亚求购11月底-12月交货的逾32万吨成品油，其中近11万吨为汽油。
新加坡现货市场交易方面：卢克石油(Lukoil)以每桶60.40美元价格向PTT买进一批92号汽油，11月3-7日装运，每桶60.40美元。
中国石油向Phillips 66买进类似品级同样船期的船货，每桶较新加坡报价升水1.50美元。
伊藤忠商事向维多公司以每吨460美元价格买进一批石脑油船货，12月上半月装运。
出光兴产向BP以每吨455美元买进一批石脑油船货，明年1月上半月装运。(完)
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产油国官方售价英文原文 (编译 刘秀红；审校 张涛)
* 日股日经指数涨0.34%，沪综指涨0.62%，MSCI明晟亚太地区(除日本)指数跌0.15%，美国原油期货涨0.31%，美国公债收益率报2.456%
路透台北1月20日 - 台湾证券交易所周五资料显示，外资及陆资在台股再转为买超25.08亿台币；上交易 日为卖超30.69亿台币。 三大法人今日合计买超28.69亿台币，上交易日修正后为卖超28.02亿台币。 以下为本月以来每日三大法人的买卖超纪录(单位为亿台币，r为修正后数字)： 日期 外资及陆资 三大法人合计 1/20 +25.08 +28.69 1/19 -30.69 -28.02r 1/18 +19.99r +18.59r 1/17 +34.18r +33.53r 1/16 -58.33 -61.26r 1/13 +10.75 +9.59r 1/12 +103.89r +91.41r 1/11 +36
高田 连续第二天跌停，暴跌21%，投资者关注管理层重组公司的努力。一位消息人士告诉路透，高田的竞购方正推动针对高田国内业务的法院调停振兴计划。(完)