国际油市：亚洲石脑油裂解价差下降；壳牌重启乙烯裂解装置

路透新加坡10月19日 - 亚洲石脑油裂解价差周一延续跌势，触及近三周低位每吨84美元。现货交易淡静，一改上周需求旺盛局面。

交易商较为关注阿布扎比国家石油公司(ADNOC)动向。该公司料将于本周通知亚洲买家其船期为2016年的石脑油报价。

消息人士周一称，该公司已重启在新扩建Ruwais炼厂的渣油流化催化裂解装置(RFCC)。其中一位消息人士称，该装置大概三周前重启，目前接近最大负荷运行。

交易商称，有关明年欧洲和地中海石脑油供应可能较高的担忧仍然存在。而美国向亚洲供应液化石油气(LPG)的不确定性令市场进一步承压。

在有些亚洲裂解装置中，LPG可替代大约15%的石脑油原料。

裂解装置消息面：皇家荷兰/壳牌石油集团已重启上周出现故障的新加坡乙烯裂解装置，该公司发言人周一称，现已取消针对该装置所产基础化工产品的不可抗力预警。

招标方面，坦桑尼亚求购11月底-12月交货的逾32万吨成品油，其中近11万吨为汽油。

新加坡现货市场交易方面：卢克石油(Lukoil)以每桶60.40美元价格向PTT买进一批92号汽油，11月3-7日装运，每桶60.40美元。

中国石油向Phillips 66买进类似品级同样船期的船货，每桶较新加坡报价升水1.50美元。

伊藤忠商事向维多公司以每吨460美元价格买进一批石脑油船货，12月上半月装运。

出光兴产向BP以每吨455美元买进一批石脑油船货，明年1月上半月装运。(完)

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