国际油市：亚洲燃料油供应依然充足；嘉能可出售更多燃料油

路透新加坡10月19日 - 亚洲180-cst燃料油较迪拜原油裂解价差周一微升不到1%，至每桶贴水9.28美元。

交易商称，市场供应居高不下，所以尽管原油价格下跌，裂解价差仍处于疲软状态。

他们还表示，过去几周现货价差的小幅改善可能由新加坡现货市场的交易所引发，但基本面仍基本未变。

路透数据显示，嘉能可在现货市场售出总计8万吨燃料油，这是该公司自10月8日以来单日出售最高纪录。

这家欧洲贸易商至此已在新加坡现货市场售出共计约22万吨燃料油，占到本月以来燃料油交易总量的近27%，成为排在贡渥(Gunvor)之后的另一大主要卖家。

新加坡现货交易方面，嘉能可向托克(Trafigura)以每吨237美元的价位售出两批2万吨380-cst燃料油船货，船期为11月14-18日。

嘉能可还向壳牌以每吨234美元售出4万吨380-cst燃料油，船期为11月3-7日。(完)

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