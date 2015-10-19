国际油市：亚洲燃料油供应依然充足；嘉能可出售更多燃料油

《汇市简讯》伦敦盘初：叶伦讲话打压美元下跌
* 日股日经指数涨0.34%，沪综指涨0.62%，MSCI明晟亚太地区(除日本)指数跌0.15%，美国原油期货涨0.31%，美国公债收益率报2.456%
路透新加坡10月19日 - 亚洲180-cst燃料油较迪拜原油裂解价差周一微升不到1%，至每桶贴水9.28美元。
交易商称，市场供应居高不下，所以尽管原油价格下跌，裂解价差仍处于疲软状态。
他们还表示，过去几周现货价差的小幅改善可能由新加坡现货市场的交易所引发，但基本面仍基本未变。
路透数据显示，嘉能可在现货市场售出总计8万吨燃料油，这是该公司自10月8日以来单日出售最高纪录。
这家欧洲贸易商至此已在新加坡现货市场售出共计约22万吨燃料油，占到本月以来燃料油交易总量的近27%，成为排在贡渥(Gunvor)之后的另一大主要卖家。
新加坡现货交易方面，嘉能可向托克(Trafigura)以每吨237美元的价位售出两批2万吨380-cst燃料油船货，船期为11月14-18日。
嘉能可还向壳牌以每吨234美元售出4万吨380-cst燃料油，船期为11月3-7日。(完)
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产油国官方售价英文原文 (编译 刘秀红；审校 张涛)
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路透台北1月20日 - 台湾证券交易所周五资料显示，外资及陆资在台股再转为买超25.08亿台币；上交易 日为卖超30.69亿台币。 三大法人今日合计买超28.69亿台币，上交易日修正后为卖超28.02亿台币。 以下为本月以来每日三大法人的买卖超纪录(单位为亿台币，r为修正后数字)： 日期 外资及陆资 三大法人合计 1/20 +25.08 +28.69 1/19 -30.69 -28.02r 1/18 +19.99r +18.59r 1/17 +34.18r +33.53r 1/16 -58.33 -61.26r 1/13 +10.75 +9.59r 1/12 +103.89r +91.41r 1/11 +36
高田 连续第二天跌停，暴跌21%，投资者关注管理层重组公司的努力。一位消息人士告诉路透，高田的竞购方正推动针对高田国内业务的法院调停振兴计划。(完)