欧洲汇市：英镑兑欧元触及三周高位，等待英国央行总裁卡尼的讲话

路透伦敦10月19日 - 英镑兑欧元周一升至三周高位，鉴于欧洲央行可能为年底前进一步放宽货币政策以提振通胀铺路，投资者卖出欧元。

与之形成对照，英国利率预料将上升。英镑交易商静待英国央行总裁卡尼本周的讲话，看他是否会重申对利率的观点，即不论美联储升息与否，英国都有可能采取行动。

英国央行货币政策委员会(MPC)委员福布斯称周五表示，她预期英国将“提早而非延后”升息，而有关中国及其他新兴经济体放缓的忧虑已然过了头。福布斯指出，就算把相关问题对主要贸易伙伴--德国的冲击考虑在内，英国经济对于发展中国家的问题曝险程度有限。

英镑兑美元 上涨0.3%，报1.5483美元。欧元兑英镑 跌0.6%，报0.7310美元，为9月25日来最低。欧元兑美元 也触及10天低位。

“在欧洲央行会议讨论扩大刺激计划和/或可能下调存款利率前，欧元走低，”一伦敦现货市场交易商说，“市场还预期卡尼本周的讲话基调可能强硬，”他表示，且补充说这支撑英镑。