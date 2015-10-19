欧洲汇市：英镑兑欧元触及三周高位，等待英国央行总裁卡尼的讲话

《汇市简讯》伦敦盘初：叶伦讲话打压美元下跌
* 日股日经指数涨0.34%，沪综指涨0.62%，MSCI明晟亚太地区(除日本)指数跌0.15%，美国原油期货涨0.31%，美国公债收益率报2.456%
路透伦敦10月19日 - 英镑兑欧元周一升至三周高位，鉴于欧洲央行可能为年底前进一步放宽货币政策以提振通胀铺路，投资者卖出欧元。
与之形成对照，英国利率预料将上升。英镑交易商静待英国央行总裁卡尼本周的讲话，看他是否会重申对利率的观点，即不论美联储升息与否，英国都有可能采取行动。
英国央行货币政策委员会(MPC)委员福布斯称周五表示，她预期英国将“提早而非延后”升息，而有关中国及其他新兴经济体放缓的忧虑已然过了头。福布斯指出，就算把相关问题对主要贸易伙伴--德国的冲击考虑在内，英国经济对于发展中国家的问题曝险程度有限。
英镑兑美元 上涨0.3%，报1.5483美元。欧元兑英镑 跌0.6%，报0.7310美元，为9月25日来最低。欧元兑美元 也触及10天低位。
“在欧洲央行会议讨论扩大刺激计划和/或可能下调存款利率前，欧元走低，”一伦敦现货市场交易商说，“市场还预期卡尼本周的讲话基调可能强硬，”他表示，且补充说这支撑英镑。
法国巴黎银行分析师建议，在欧洲央行会议之前继续做空欧元兑英镑。尽管许多市场人士认为欧洲央行要等到12月会议才宣布新刺激措施，但也不排除央行在本周四会议上暗示将会祭出进一步刺激举措的可能，而且很多市场参与者押注欧洲央行总裁德拉吉将会尝试通过讲话来压低欧元。(完)
* 日股日经指数涨0.34%，沪综指涨0.62%，MSCI明晟亚太地区(除日本)指数跌0.15%，美国原油期货涨0.31%，美国公债收益率报2.456%
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