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货币新闻 | 2015年 10月 19日 星期一 23:03 BJT

USDA报告：10月15日止当周美国农作物出口检验报告(表)

路透10月19日 - 美国农业部(USDA)每周出口检验报告摘要如下(以吨
计)：
    
    一周截至日 10/15/2015    10/08/2015    10/08/2015    10/16/2
014  
                  初值        修正值         前值    
    小麦       205,458       322,910       290,717       483,690
  
    燕麦 　        　0             0             0             0
    大麦           293           490           490            73
  
    玉米     　459,812       604,769       573,298       719,613
  
    高粱       200,373       369,398       369,398       316,933
  
    大豆     2,364,665     1,897,695     1,831,696     2,023,443
    
                 作物年度截至目前检验
                本年度         上年度
    小麦     8,561,283     10,551,332
    燕麦           200            200
    大麦        21,311         66,968
    玉米     4,316,741      5,698,284
    高粱     1,610,893      1,258,412
    大豆     6,860,558      5,975,050
    
    注:小麦、燕麦、大麦的作物销售年度自6月1日开始。大豆、玉米和
高粱的作物销售年度自9月1日开始。(完)
  


 (编译 利棣儿；审校 李军)

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