USDA报告：10月15日止当周美国农作物出口检验报告(表)

《汇市简讯》伦敦盘初：叶伦讲话打压美元下跌
* 日股日经指数涨0.34%，沪综指涨0.62%，MSCI明晟亚太地区(除日本)指数跌0.15%，美国原油期货涨0.31%，美国公债收益率报2.456%
路透10月19日 - 美国农业部(USDA)每周出口检验报告摘要如下(以吨 计)： 一周截至日 10/15/2015 10/08/2015 10/08/2015 10/16/2 014 初值 修正值 前值 小麦 205,458 322,910 290,717 483,690 燕麦 0 0 0 0 大麦 293 490 490 73 玉米 459,812 604,769 573,298 719,613 高粱 200,373 369,398 369,398 316,933 大豆 2,364,665 1,897,695 1,831,696 2,023,443 作物年度截至目前检验 本年度 上年度 小麦 8,561,283 10,551,332 燕麦 200 200 大麦 21,311 66,968 玉米 4,316,741 5,698,284 高粱 1,610,893 1,258,412 大豆 6,860,558 5,975,050 注:小麦、燕麦、大麦的作物销售年度自6月1日开始。大豆、玉米和 高粱的作物销售年度自9月1日开始。(完) (编译 利棣儿；审校 李军)
* 日股日经指数涨0.34%，沪综指涨0.62%，MSCI明晟亚太地区(除日本)指数跌0.15%，美国原油期货涨0.31%，美国公债收益率报2.456%
路透台北1月20日 - 台湾证券交易所周五资料显示，外资及陆资在台股再转为买超25.08亿台币；上交易 日为卖超30.69亿台币。 三大法人今日合计买超28.69亿台币，上交易日修正后为卖超28.02亿台币。 以下为本月以来每日三大法人的买卖超纪录(单位为亿台币，r为修正后数字)： 日期 外资及陆资 三大法人合计 1/20 +25.08 +28.69 1/19 -30.69 -28.02r 1/18 +19.99r +18.59r 1/17 +34.18r +33.53r 1/16 -58.33 -61.26r 1/13 +10.75 +9.59r 1/12 +103.89r +91.41r 1/11 +36
高田 连续第二天跌停，暴跌21%，投资者关注管理层重组公司的努力。一位消息人士告诉路透，高田的竞购方正推动针对高田国内业务的法院调停振兴计划。(完)