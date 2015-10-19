欧元债市：希腊两年期公债收益率触及今年低位，因议会批准改革计划

路透伦敦10月19日 - 希腊两年期公债收益率周一跌至年内最低水平，因希腊议会周五批准一系列获取金援所需的经济改革计划，投资者对此表示欢迎。

希腊议会周五稍晚通过经济改革议案，使希腊能按计划获得下一笔30亿欧元救助资金、以及对国内银行进行资本重组的资金，同时为其与债权人就债务减免进行磋商奠定了基础。

这也显示希腊总理齐普拉斯在议会的影响力，尽管党内出现分歧，但齐普拉斯仍在上月选举中连任。

“投资者在消化议会通过改革议案的消息...市场称之为希腊得到第三轮救助的先决条件，”DZ Bank利率策略师Christian Lenk说。

“投资者的紧张情绪有所缓解，齐普拉斯在议会中得到足够支持，使这些经济改革计划得以通过。”

一希腊官员周一表示，国际债权人代表团将于10月20日到访希腊，了解该国经济改革进展情况。希腊860亿欧元救助计划第一轮评估将在本月稍后开始进行。

周一希腊公债在欧元区公债中表现最好，Tradeweb数据显示，希腊两年期公债 收益率下跌超过80个基点，至今年低位8.23%。

两年期希腊和德国公债 利差也触及今年来最窄水准。

有迹象显示投资者仍担心希腊将可能违约，希腊短债收益率仍高于长债收益率。10年期希腊公债 收益率下跌27个基点，报7.63%。

其他欧元区公债收益率持平至小涨，此前中国经济增长数据好于预期，且一欧洲央行决策者称对欧洲央行扩大量化宽松计划持谨慎态度。