欧元债市：希腊两年期公债收益率触及今年低位，因议会批准改革计划

《路透简报》--中国重要财经新闻一周回顾
中国2016年全年实现GDP同比增长6.7%，虽创26年新低，仍一如预期完成年初设定的各项经济指标，四季度6.8%的增幅明显较前三季度持平的走势回升，“三去一补一降”的供给侧改革初见成效，均昭示2016年平稳收官。
路透伦敦10月19日 - 希腊两年期公债收益率周一跌至年内最低水平，因希腊议会周五批准一系列获取金援所需的经济改革计划，投资者对此表示欢迎。
希腊议会周五稍晚通过经济改革议案，使希腊能按计划获得下一笔30亿欧元救助资金、以及对国内银行进行资本重组的资金，同时为其与债权人就债务减免进行磋商奠定了基础。
这也显示希腊总理齐普拉斯在议会的影响力，尽管党内出现分歧，但齐普拉斯仍在上月选举中连任。
“投资者在消化议会通过改革议案的消息...市场称之为希腊得到第三轮救助的先决条件，”DZ Bank利率策略师Christian Lenk说。
“投资者的紧张情绪有所缓解，齐普拉斯在议会中得到足够支持，使这些经济改革计划得以通过。”
一希腊官员周一表示，国际债权人代表团将于10月20日到访希腊，了解该国经济改革进展情况。希腊860亿欧元救助计划第一轮评估将在本月稍后开始进行。
周一希腊公债在欧元区公债中表现最好，Tradeweb数据显示，希腊两年期公债 收益率下跌超过80个基点，至今年低位8.23%。
两年期希腊和德国公债 利差也触及今年来最窄水准。
有迹象显示投资者仍担心希腊将可能违约，希腊短债收益率仍高于长债收益率。10年期希腊公债 收益率下跌27个基点，报7.63%。
其他欧元区公债收益率持平至小涨，此前中国经济增长数据好于预期，且一欧洲央行决策者称对欧洲央行扩大量化宽松计划持谨慎态度。
指标德债 收益率上涨2个基点，报0.56%。(完)
中国2016年全年实现GDP同比增长6.7%，虽创26年新低，仍一如预期完成年初设定的各项经济指标，四季度6.8%的增幅明显较前三季度持平的走势回升，“三去一补一降”的供给侧改革初见成效，均昭示2016年平稳收官。
1、以下为中国人民银行2017年第一季度所进行的各期逆回购操作金额和利率(亿元人民币) ： 操作 七天 14天 28天 当日逆回 当日逆回 购 购 日期 规模 利率 规模 利率 规模 利率 操作总量 余额 1月20日 -- -- 500 2.40% 600 2.55% 1,100 19,500 1月19日 1,000 2.25% -- -- 1,500 2.55% 2,500 18,550 1月18日 2,000 2.25% -- -- 2,600 2.55% 4,600 16,650 1月17日 1,000 2.25%
路透香港1月20日 - 汤森路透旗下基点援引消息人士报导称，中国数字地图内容及地理位置服务提供商四维图新寻求1亿美元三年期贷款，为一宗海外并购提供资金。