南非汇市：兰特/美元从近六周高位下滑，因美联储升息押注和中国GDP数据

《路透简报》--中国重要财经新闻一周回顾
中国2016年全年实现GDP同比增长6.7%，虽创26年新低，仍一如预期完成年初设定的各项经济指标，四季度6.8%的增幅明显较前三季度持平的走势回升，“三去一补一降”的供给侧改革初见成效，均昭示2016年平稳收官。
路透约翰内斯堡10月19日 - 南非兰特兑美元周一下跌逾1%，回吐稍早录得的涨幅，因交易商押注将美国在今年升息，且中国经济增长数据疲弱，令市场的负面人气加重。
1533 GMT，兰特兑美元 报13.2650兰特，较周五收盘下跌1.38%。
中国三季度国内生产总值（GDP）同比增速一如市场预期跌破7%，创下六年半以来最低值 ，9月投资快速下滑，工业低位徘徊，唯有消费成为中流砥柱。 中国经济数据令兰特承压，因对全球第二大经济的担忧削弱风险意愿。
投资者将聚焦周三南非财长内内(Nhlanhla Nene) 的讲话，预计他将把2015/16财年赤字目标设定在将相当于GDP的3.8%。(完)
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全部现汇报价 (编译 利棣儿；审校 母红)
中国2016年全年实现GDP同比增长6.7%，虽创26年新低，仍一如预期完成年初设定的各项经济指标，四季度6.8%的增幅明显较前三季度持平的走势回升，“三去一补一降”的供给侧改革初见成效，均昭示2016年平稳收官。
1、以下为中国人民银行2017年第一季度所进行的各期逆回购操作金额和利率(亿元人民币) ： 操作 七天 14天 28天 当日逆回 当日逆回 购 购 日期 规模 利率 规模 利率 规模 利率 操作总量 余额 1月20日 -- -- 500 2.40% 600 2.55% 1,100 19,500 1月19日 1,000 2.25% -- -- 1,500 2.55% 2,500 18,550 1月18日 2,000 2.25% -- -- 2,600 2.55% 4,600 16,650 1月17日 1,000 2.25%
路透香港1月20日 - 汤森路透旗下基点援引消息人士报导称，中国数字地图内容及地理位置服务提供商四维图新寻求1亿美元三年期贷款，为一宗海外并购提供资金。