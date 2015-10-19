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债券 | 2015年 10月 20日 星期二 00:51 BJT

南非汇市：兰特/美元从近六周高位下滑，因美联储升息押注和中国GDP数据

路透约翰内斯堡10月19日 - 南非兰特兑美元周一下跌逾1%，回吐稍早录得的涨幅，因交易商押注将美国在今年升息，且中国经济增长数据疲弱，令市场的负面人气加重。

1533 GMT，兰特兑美元 报13.2650兰特，较周五收盘下跌1.38%。

中国三季度国内生产总值（GDP）同比增速一如市场预期跌破7%，创下六年半以来最低值 ，9月投资快速下滑，工业低位徘徊，唯有消费成为中流砥柱。 中国经济数据令兰特承压，因对全球第二大经济的担忧削弱风险意愿。

投资者将聚焦周三南非财长内内(Nhlanhla Nene) 的讲话，预计他将把2015/16财年赤字目标设定在将相当于GDP的3.8%。(完)

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