芝加哥期市：CBOT大豆期货下跌，因中国经济数据令人担心该国需求

《汇市简讯》伦敦盘初：叶伦讲话打压美元下跌
* 日股日经指数涨0.34%，沪综指涨0.62%，MSCI明晟亚太地区(除日本)指数跌0.15%，美国原油期货涨0.31%，美国公债收益率报2.456%
路透芝加哥10月19日 - 芝加哥期货交易所(CBOT)大豆期货周一下跌，连续第四个交易日走低，市场基调利空，因中国经济数据令人失望，投资者担心这一全球最大大豆买家的需求。
美国中西部天气乾燥也令市场受压。天气状况应该容许很多农户在下周左右就完成大豆收割工作。
农户在收割期间一直报告大豆丰产，本已充足的全球供应进一步增加。
周一下午美国农业部报告预料将显示在10月18日，大豆生长收割率为79%，远高于五年均值。
豆粕期货也连续四日下跌，但跌幅受限，因加工商的压榨速度低于预期，豆粕供应仍然较同期的平均水平紧张。
CBOT-12月豆粕 跌穿50日移动均线技术支撑位。
豆油期货在大豆类市场中跌幅最大，12月合约 下挫1.4%，受累于原油走低。
11月大豆期货合约 收跌7-1/4美分，报每蒲式耳8.91美元。
12月豆粕合约 收跌1.2美元，报每短吨310.8美元。12月豆油合约 跌0.46美分，报28.14美分。
今日CBOT大豆预估成交量为258,072口，豆粕为58,413口，豆油为60,952口。(完)
CBOT大豆 CBOT大豆持仓
CBOT玉米 CBOT玉米持仓
CBOT小麦 CBOT小麦持仓
ICE棉花 ICE棉花持仓
ICE软性商品 谷物期货
橡胶市场报导 马来西亚棕榈油
上海SHFE期胶 <0#SNR:> 泰国现货 <0#ASRUBBER-TH>
日本TOCOM期胶 <0#JRU:> 印度尼西亚现货 <0#ASRUBBER-ID>
新加坡SICOM期胶 <0#SRU:> 马来西亚现货 <0#ASRUBBER-MY>
泰国AFET期胶 <0#ARU:> 新加坡现货 <0#ASRUBBER-SG> (编译 利棣儿；审校 李军)
* 日股日经指数涨0.34%，沪综指涨0.62%，MSCI明晟亚太地区(除日本)指数跌0.15%，美国原油期货涨0.31%，美国公债收益率报2.456%
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