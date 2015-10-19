芝加哥期市：CBOT玉米期货下跌1%，因美国收割压力和出口缓慢

《汇市简讯》伦敦盘初：叶伦讲话打压美元下跌
* 日股日经指数涨0.34%，沪综指涨0.62%，MSCI明晟亚太地区(除日本)指数跌0.15%，美国原油期货涨0.31%，美国公债收益率报2.456%
路透芝加哥10月19日 - 芝加哥期货交易所(CBOT)玉米期货周一下跌约1%，交易商说，因美国收割速度加快和全球谷物库存充足。
在早上中段公布的美国玉米出口检验规模小于预期，这是美国玉米和小麦面对南美和黑海供应激烈竞争的最新迹象。
美国中西部作物种植地带天气大多乾燥，美国农户可全速在田间工作，分析师预期美国农业部在2000 GMT公布的周度报告将显示玉米收割完成率接近三分之二。
交投最活跃的CBOT-12月玉米未能突破周五的高位或低位。该合约周一低位追平周五日内低位3.72-1/2美元，此为约三周最低。 12月玉米合约 跌3-3/4美分，报3.73美元。
今日CBOT玉米期货成交量预计为167,944口。(完)
CBOT大豆 CBOT大豆持仓
CBOT玉米 CBOT玉米持仓
CBOT小麦 CBOT小麦持仓
ICE棉花 ICE棉花持仓
ICE软性商品 谷物期货
橡胶市场报导 马来西亚棕榈油
上海SHFE期胶 <0#SNR:> 泰国现货 <0#ASRUBBER-TH>
日本TOCOM期胶 <0#JRU:> 印度尼西亚现货 <0#ASRUBBER-ID>
新加坡SICOM期胶 <0#SRU:> 马来西亚现货 <0#ASRUBBER-MY>
泰国AFET期胶 <0#ARU:> 新加坡现货 <0#ASRUBBER-SG> (编译 利棣儿；审校 李军)
* 日股日经指数涨0.34%，沪综指涨0.62%，MSCI明晟亚太地区(除日本)指数跌0.15%，美国原油期货涨0.31%，美国公债收益率报2.456%
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