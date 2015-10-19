芝加哥期市：CBOT小麦期货下跌，因预报美国大平原将迎来降雨

《汇市简讯》伦敦盘初：叶伦讲话打压美元下跌
* 日股日经指数涨0.34%，沪综指涨0.62%，MSCI明晟亚太地区(除日本)指数跌0.15%，美国原油期货涨0.31%，美国公债收益率报2.456%
路透芝加哥10月19日 - 芝加哥期货交易所(CBOT)小麦期货周一下跌，交易商称，因预报美国大平原南部本周将迎来急需的降雨。
Commodity Weather Group在每日报告中表示，本周稍后整个美国大平原硬红冬麦种植带降雨增加，能大大提高土壤湿度，为小麦休眠前提供良好的生长状况。
美元 上涨也增加市场压力。
美国农业部公布，最新一周出口检验美国小麦20.5458万吨，低于市场30-50万吨预估区间。
在农业部周度作物生长报告出炉前，路透访问的分析师预计，冬麦种植率为77%，高于之前一周的64%。
CBOT-12月小麦期货 结算价报每蒲式耳4.85-3/4美元，跌6-1/2美分。
今日CBOT小麦期货预估成交量为105,425口。(完)
CBOT大豆 CBOT大豆持仓
CBOT玉米 CBOT玉米持仓
CBOT小麦 CBOT小麦持仓
ICE棉花 ICE棉花持仓
ICE软性商品 谷物期货
橡胶市场报导 马来西亚棕榈油
上海SHFE期胶 <0#SNR:> 泰国现货 <0#ASRUBBER-TH>
日本TOCOM期胶 <0#JRU:> 印度尼西亚现货 <0#ASRUBBER-ID>
新加坡SICOM期胶 <0#SRU:> 马来西亚现货 <0#ASRUBBER-MY>
泰国AFET期胶 <0#ARU:> 新加坡现货 <0#ASRUBBER-SG> (编译 利棣儿；审校 李军)
* 日股日经指数涨0.34%，沪综指涨0.62%，MSCI明晟亚太地区(除日本)指数跌0.15%，美国原油期货涨0.31%，美国公债收益率报2.456%
高田 连续第二天跌停，暴跌21%，投资者关注管理层重组公司的努力。一位消息人士告诉路透，高田的竞购方正推动针对高田国内业务的法院调停振兴计划。(完)
路透香港1月20日 - 汤森路透旗下基点援引消息人士报导称，香港上市的中国正通汽车服务控股有限公司将其三年期可转让定期贷款规模从3亿美元提高至4.09亿美元。