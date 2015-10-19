芝加哥期市：CBOT小麦期货下跌，因预报美国大平原将迎来降雨

路透芝加哥10月19日 - 芝加哥期货交易所(CBOT)小麦期货周一下跌，交易商称，因预报美国大平原南部本周将迎来急需的降雨。

Commodity Weather Group在每日报告中表示，本周稍后整个美国大平原硬红冬麦种植带降雨增加，能大大提高土壤湿度，为小麦休眠前提供良好的生长状况。

美元 上涨也增加市场压力。

美国农业部公布，最新一周出口检验美国小麦20.5458万吨，低于市场30-50万吨预估区间。

在农业部周度作物生长报告出炉前，路透访问的分析师预计，冬麦种植率为77%，高于之前一周的64%。

CBOT-12月小麦期货 结算价报每蒲式耳4.85-3/4美元，跌6-1/2美分。

今日CBOT小麦期货预估成交量为105,425口。(完)

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泰国AFET期胶 <0#ARU:> 新加坡现货 <0#ASRUBBER-SG> (编译 利棣儿；审校 李军)