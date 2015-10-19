美国债市：长债收益率小涨，中国数据缓解对美国经济将受其拖累的担忧

* 中国经济增长数据好于预期

* 美国企业盈利令人失望

* 美国楼市数据强劲

路透纽约10月19日 - 美国长期公债收益率周一小涨，此前中国经济数提振投资者对海外经济放缓将不会拖累美国经济长期扩张的希望。

本周公债市场开局交投乏善可陈，多家美国企业将在本周公布业绩，交易商将从中寻找反映美国经济体质的线索，美国较短期公债收益率持平或小跌。指标10年期美国公债 价格最新下跌2/32。

摩根士丹利和其他美国企业公布疲弱的业绩，且原油价格下滑，拖累美股表现。

中国国家统计局公布，中国经济增速自全球金融危机以来首次破七，部份受累于投资下降。

中国三季度GDP同比增速降至6.9%，略好于预期的增长6.8%，但低于上季的增长7%。

“这为市场带来一些希望，我们将不会看到海外经济放缓对美国经济构成很大的拖累，”R.W. Pressprich & Co美国公债和机构债交易部门主管Larry Milstein说。

全美住宅建筑商协会(NAHB)周一公布的数据显示，美国10月NAHB房屋市场指数跳升至64，为10年新高。

“整体而言，好于预期的数据略为推动公债收益率曲线走陡，以及令公债被温和抛售，”CRT Capital Group的Ian Lyngen说。

公债价格呈区间交投，本周没有重大的美国经济数据公布，预计也没有太多美联储官员对近10年来首次升息公开评论的消息。

“本周市场将主要受到企业业绩推动，”Milstein说，“本周约有120家标普500指数成份股企业公布业绩，这将是推动美国公债市场的主要因素。”

美国30年期公债 价格下跌13/32，收益率报2.88%，周五尾盘报2.86%。

美国三年期公债 价格小升1/32，收益率从周五尾盘的0.90%降至0.89%。五年期美国公债 持平，收益率报1.34%。