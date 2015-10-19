全球金市：黄金连跌第三日，因美元上涨

《汇市简讯》伦敦盘初：叶伦讲话打压美元下跌
* 日股日经指数涨0.34%，沪综指涨0.62%，MSCI明晟亚太地区(除日本)指数跌0.15%，美国原油期货涨0.31%，美国公债收益率报2.456%
* 现货金下挫0.6%，美国期金下跌近1%
* 美元上涨，令金价从三个半月高位进一步拉回
* 最大的黄金支持上市交易基金报告黄金持有量流出6.3吨
路透纽约/伦敦10月19日 - 黄金价格周一连续第三日下跌，因美元反弹，令黄金从上周的触及的三个半月高位持续下滑。
2020 GMT，现货金 下跌0.6%，报每盎司1,170.26美元。美国12月期金 收低0.9%，报1,172.80美元。
金价上周劲升至1,190.63美元，为6月底来最高水准。
在未能升穿1,200美元阻力位后，金价的涨势消退。
周一，美元进一步走坚，因欧元触及10日低位，因欧洲央行本周将举行政策会议，可能为出台进一步刺激计划铺路。
分析师表示，美国期金的近期交易数据显示市场走势过了头。商品期货交易委员会(CFTC)数据显示，截至10月13日该周，对冲基金和货币经理在COMEX黄金的多头押注上升至近五个月高位。
“目前黄金面临最大的威胁是投机性多头押注在过去几周大幅跳升，”丹麦盛宝银行商品研究部主管Ole Hansen说。
最大的黄金支持上市交易基金SPDR Gold Shares 周五报告，黄金持有量减少6.3吨，为逾一周来首次减少。
现货银 下跌1.6%，报15.79美元。
现货铂金 下滑0.3%，报1,008美元。现货钯金 大跌1.6%，报682美元，此前触及10月1日低位664.10美元。(完)
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(编译 利棣儿；审校 李军)
* 日股日经指数涨0.34%，沪综指涨0.62%，MSCI明晟亚太地区(除日本)指数跌0.15%，美国原油期货涨0.31%，美国公债收益率报2.456%
路透台北1月20日 - 台湾证券交易所周五资料显示，外资及陆资在台股再转为买超25.08亿台币；上交易 日为卖超30.69亿台币。 三大法人今日合计买超28.69亿台币，上交易日修正后为卖超28.02亿台币。 以下为本月以来每日三大法人的买卖超纪录(单位为亿台币，r为修正后数字)： 日期 外资及陆资 三大法人合计 1/20 +25.08 +28.69 1/19 -30.69 -28.02r 1/18 +19.99r +18.59r 1/17 +34.18r +33.53r 1/16 -58.33 -61.26r 1/13 +10.75 +9.59r 1/12 +103.89r +91.41r 1/11 +36
高田 连续第二天跌停，暴跌21%，投资者关注管理层重组公司的努力。一位消息人士告诉路透，高田的竞购方正推动针对高田国内业务的法院调停振兴计划。(完)