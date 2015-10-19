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亚洲 | 2015年 10月 20日 星期二 06:10 BJT

****澳新经济指标预测--10月20日-10月27日****

以下为澳洲和新西兰近期预定公布的重要经济数据及活动日程： 

    GMT时间  经济指标/活动                          公布时段    预
估值     前值        
    
    10月19日当周
    
    10月20日(二)
    暂无重要数据公布
    
    10月21日(三)
    暂无重要数据公布
    
    10月22日(四)
    暂无重要数据公布
    
    10月23日(五)
    暂无重要数据公布
    
    10月26日当周
    
    10月26日(一)
    2145 新西兰进口(亿新西兰元)                         9月      --
        47.7
               出口(亿新西兰元)                                  --
        37.3
               贸易收支(亿新西兰元)                              --
   逆差10.35
                                              截至9月的一年      --
   逆差33.31 
    
    10月27日(二)
    暂无重要数据公布
    (完)

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