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亚洲 | 2015年 10月 20日 星期二 06:12 BJT

《中港台科技媒体及通讯类股在美上市报价一览表》--10月19日

以下为中港台三地科技，媒体及通讯类股(TMT)在美上市最新收盘价：

公司名 股票代码 收盘价 涨跌 涨跌幅% 成交量

中国

阿里巴巴 72.65 +0.66 +0.92 1879993

京东 27.09 +0.20 +0.74 8144780

新浪 45.88 -0.08 -0.17 656803

搜狐 46.88 -0.87 -1.82 328208

网易 138.18 -1.59 -1.14 1137027

百度 154.68 +3.68 +2.44 3960915

台湾

台湾积体电路 22.23 +0.07 +0.32 2768967

联电 1.94 +0.02 +1.04 227595

日月光 5.80 -0.15 -2.52 262717

硅品精密 6.67 -0.34 -4.85 922261

和信超媒体 0.58 -0.02 -3.10 35738

友达 3.09 -0.09 -2.83 563488

中华电信 31.06 +0.08 +0.26 123140

台湾国际航电 34.03 -0.06 -0.18 1809557

香港

中国移动 61.41 -0.03 -0.05 134185

中国联通 13.61 -0.18 -1.31 98312

中国电信 52.19 -0.13 -0.25 13582

中芯国际 4.84 -0.03 -0.62 1591

电讯盈科 5.36 -0.08 -1.47 635

(完)

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Nasdaq涨幅居前个股 纽约证交所涨幅居前个股

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