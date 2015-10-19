《中港台科技媒体及通讯类股在美上市报价一览表》--10月19日

《汇市简讯》伦敦盘初：叶伦讲话打压美元下跌
* 日股日经指数涨0.34%，沪综指涨0.62%，MSCI明晟亚太地区(除日本)指数跌0.15%，美国原油期货涨0.31%，美国公债收益率报2.456%
以下为中港台三地科技，媒体及通讯类股(TMT)在美上市最新收盘价：
公司名 股票代码 收盘价 涨跌 涨跌幅% 成交量
中国
阿里巴巴 72.65 +0.66 +0.92 1879993
京东 27.09 +0.20 +0.74 8144780
新浪 45.88 -0.08 -0.17 656803
搜狐 46.88 -0.87 -1.82 328208
网易 138.18 -1.59 -1.14 1137027
百度 154.68 +3.68 +2.44 3960915
台湾
台湾积体电路 22.23 +0.07 +0.32 2768967
联电 1.94 +0.02 +1.04 227595
日月光 5.80 -0.15 -2.52 262717
硅品精密 6.67 -0.34 -4.85 922261
和信超媒体 0.58 -0.02 -3.10 35738
友达 3.09 -0.09 -2.83 563488
中华电信 31.06 +0.08 +0.26 123140
台湾国际航电 34.03 -0.06 -0.18 1809557
香港
中国移动 61.41 -0.03 -0.05 134185
中国联通 13.61 -0.18 -1.31 98312
中国电信 52.19 -0.13 -0.25 13582
中芯国际 4.84 -0.03 -0.62 1591
电讯盈科 5.36 -0.08 -1.47 635
(完)
美国股市 标准普尔主要分类指数
美股盘前/盘后 美股一周展望
Nasdaq最活跃个股 纽约证交所最活跃个股
Nasdaq涨幅居前个股 纽约证交所涨幅居前个股
Nasdaq跌幅居前个股 纽约证交所跌幅居前个股
美股盘中英文报导 中港台企业ADR报价一览表
股市新闻 加拿大股市报导
欧洲股市报导 日本股市报导
香港股市报导 中国股市报导
澳洲股市报导 台湾股市报导
韩国股市报导 东南亚股市报导 (整理 杜明霞；审校 徐文焰)
* 日股日经指数涨0.34%，沪综指涨0.62%，MSCI明晟亚太地区(除日本)指数跌0.15%，美国原油期货涨0.31%，美国公债收益率报2.456%
路透台北1月20日 - 台湾证券交易所周五资料显示，外资及陆资在台股再转为买超25.08亿台币；上交易 日为卖超30.69亿台币。 三大法人今日合计买超28.69亿台币，上交易日修正后为卖超28.02亿台币。 以下为本月以来每日三大法人的买卖超纪录(单位为亿台币，r为修正后数字)： 日期 外资及陆资 三大法人合计 1/20 +25.08 +28.69 1/19 -30.69 -28.02r 1/18 +19.99r +18.59r 1/17 +34.18r +33.53r 1/16 -58.33 -61.26r 1/13 +10.75 +9.59r 1/12 +103.89r +91.41r 1/11 +36
高田 连续第二天跌停，暴跌21%，投资者关注管理层重组公司的努力。一位消息人士告诉路透，高田的竞购方正推动针对高田国内业务的法院调停振兴计划。(完)