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亚洲 | 2015年 10月 20日 星期二 06:13 BJT

《日本重要政经日程》--10月20日

(除特别说明外，均为GMT时间)

0130 - 20年期政府公债标售。

0430 - 日本能源经济研究所(IEEJ)就年度亚洲/世界能源展望举行简报会

注：路透中文快讯未必会另行报导上述相关新闻。(完)

全球重要经济事件一览表

新兴市场重要经济事件预告

金融市场假期一览表

美国重要政经日程

日本重要政经日程

中国重要政经日程

香港重要政经日程

台湾重要政经日程 (编译 戴素萍 审校 王丽鑫)

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