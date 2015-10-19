日韩经济指标预测--10月20日-10月27日****

《汇市简讯》伦敦盘初：叶伦讲话打压美元下跌
* 日股日经指数涨0.34%，沪综指涨0.62%，MSCI明晟亚太地区(除日本)指数跌0.15%，美国原油期货涨0.31%，美国公债收益率报2.456%
以下为日本和韩国近期预定公布的重要经济数据及活动日程： GMT时间 经济指标/活动 公布时段 预估值 前值 10月19日当周 10月20日(二) 2350 日本出口(较上年同期) 9月 +3.4% +3.1% 进口(较上年同期) -11.7% -3.1% 贸易收支(亿日圆) 顺差844 逆差5,697 10月21日(三) 2350 日本投资外国债券(亿日圆) 前周 -- 买入10,570 外国投资日本股票(亿日圆) -- 买入5,211 10月22日(四) 2300 韩国国内生产总值(GDP)初值(较上季) 第三季 -- +0.3% (较上年同期) -- +2.2% 10月23日(五) 0135 日本日经制造业采购经理人指数(PMI) 10月初值 -- 51.0 10月26日当周 10月26日(一) 2100 韩国消费者信心指数 10月 -- 103 10月27日(二) 2350 日本零售销售(较上年同期) 9月 -- +0.8% (完)
* 日股日经指数涨0.34%，沪综指涨0.62%，MSCI明晟亚太地区(除日本)指数跌0.15%，美国原油期货涨0.31%，美国公债收益率报2.456%
路透台北1月20日 - 台湾证券交易所周五资料显示，外资及陆资在台股再转为买超25.08亿台币；上交易 日为卖超30.69亿台币。 三大法人今日合计买超28.69亿台币，上交易日修正后为卖超28.02亿台币。 以下为本月以来每日三大法人的买卖超纪录(单位为亿台币，r为修正后数字)： 日期 外资及陆资 三大法人合计 1/20 +25.08 +28.69 1/19 -30.69 -28.02r 1/18 +19.99r +18.59r 1/17 +34.18r +33.53r 1/16 -58.33 -61.26r 1/13 +10.75 +9.59r 1/12 +103.89r +91.41r 1/11 +36
高田 连续第二天跌停，暴跌21%，投资者关注管理层重组公司的努力。一位消息人士告诉路透，高田的竞购方正推动针对高田国内业务的法院调停振兴计划。(完)