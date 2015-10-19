英国政经：英央行将发布报告，阐述英国的欧盟成员地位对其有何影响

《汇市简讯》伦敦盘初：叶伦讲话打压美元下跌
* 日股日经指数涨0.34%，沪综指涨0.62%，MSCI明晟亚太地区(除日本)指数跌0.15%，美国原油期货涨0.31%，美国公债收益率报2.456%
路透伦敦10月19日 - 英国央行将于周三公布一份报告，详细阐述英国的欧盟成员国地位，对于该央行管理经济以及保护国内银行业的能力有何影响。
该报告将于周三1700GMT发布，届时央行总裁卡尼预定将发表演讲。
英国首相卡梅伦已承诺将在2017年底之前，就英国是否留在欧盟举行公投。英国央行在5月曾无意中透露，其正在研究英国脱离欧盟的影响。(完)
* 日股日经指数涨0.34%，沪综指涨0.62%，MSCI明晟亚太地区(除日本)指数跌0.15%，美国原油期货涨0.31%，美国公债收益率报2.456%
高田 连续第二天跌停，暴跌21%，投资者关注管理层重组公司的努力。一位消息人士告诉路透，高田的竞购方正推动针对高田国内业务的法院调停振兴计划。(完)
路透香港1月20日 - 汤森路透旗下基点援引消息人士报导称，香港上市的中国正通汽车服务控股有限公司将其三年期可转让定期贷款规模从3亿美元提高至4.09亿美元。