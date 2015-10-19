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市场报道 | 2015年 10月 20日 星期二 06:49 BJT

英国政经：英央行将发布报告，阐述英国的欧盟成员地位对其有何影响

路透伦敦10月19日 - 英国央行将于周三公布一份报告，详细阐述英国的欧盟成员国地位，对于该央行管理经济以及保护国内银行业的能力有何影响。

该报告将于周三1700GMT发布，届时央行总裁卡尼预定将发表演讲。

英国首相卡梅伦已承诺将在2017年底之前，就英国是否留在欧盟举行公投。英国央行在5月曾无意中透露，其正在研究英国脱离欧盟的影响。(完)

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