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债券 | 2015年 10月 20日 星期二 07:33 BJT

希腊政经：国际金主将评估经济改革情况，工会呼吁举行全国罢工

这将成为希腊左翼政府1月上台以来GSEE举行的首次罢工。

农民们表示将会采取行动。2016年年底之前，针对农民的利润所得税税率将从当前的13%逐步提升，最高达26%。

希腊农业合作联合会PASEGES在新闻稿中表示，将动员各地成员，12月份就更大范围的行动进行进一步商讨。

欧盟执委会一发言人称，此番检查的重点是评估希腊议会通过的经济改革方案以及第一次评估的展望。

由于希腊9月20日议会选举的影响，原本应于10月中启动的正式评估被推后。评估何时启动不得而知。

希腊希望在年底前完成以上评估并对银行实施资本重组，继而启动缓解债务压力的谈判。自去年12月至今年7月从希腊银行出逃的资本约有400亿欧元，再加上大规模的不良贷款，希腊的银行基本上已被掏空。(完) (编译 徐文焰/孙国玉；审校 杜明霞)

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