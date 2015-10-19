欧元区经济：金融危机后爱尔兰和西班牙财富骤降，德国荷兰则增加

该数据选取了西班牙和爱尔兰近期取得经济增长之前的情况加以分析，反映出欧元区19国之间的明显差异。

通过以这种方式呈现的数据，欧洲央行认为各国存在差异化，但央行对此几乎无能为力。

央行量化宽松计划的铺开顺序是依照欧元区成员国的相对规模，而非由各国经济需要来决定。

长期以来为纠正德国等工业强国与西班牙等国家之间的失衡问题，专家们一直在推动实施一种从富国到穷国的财政转移或支付制度。

德国断然拒绝了这样的建议，因担心可能导致成本无法控制，并相信无偿援助会让那些支出无度国家失去改革的积极性。

不过，欧洲央行公布的另一份图表显示，弱国情况可能正在逐步改善。这份图表采用的数据截止到今年年初。

数据显示，除塞浦路斯等少数几个国家，欧元区几乎所有地区的收入情况都在改善。(完)