欧元区经济：金融危机后爱尔兰和西班牙财富骤降，德国荷兰则增加

《路透简报》--中国重要财经新闻一周回顾
中国2016年全年实现GDP同比增长6.7%，虽创26年新低，仍一如预期完成年初设定的各项经济指标，四季度6.8%的增幅明显较前三季度持平的走势回升，“三去一补一降”的供给侧改革初见成效，均昭示2016年平稳收官。
该数据选取了西班牙和爱尔兰近期取得经济增长之前的情况加以分析，反映出欧元区19国之间的明显差异。
通过以这种方式呈现的数据，欧洲央行认为各国存在差异化，但央行对此几乎无能为力。
央行量化宽松计划的铺开顺序是依照欧元区成员国的相对规模，而非由各国经济需要来决定。
长期以来为纠正德国等工业强国与西班牙等国家之间的失衡问题，专家们一直在推动实施一种从富国到穷国的财政转移或支付制度。
德国断然拒绝了这样的建议，因担心可能导致成本无法控制，并相信无偿援助会让那些支出无度国家失去改革的积极性。
不过，欧洲央行公布的另一份图表显示，弱国情况可能正在逐步改善。这份图表采用的数据截止到今年年初。
数据显示，除塞浦路斯等少数几个国家，欧元区几乎所有地区的收入情况都在改善。(完)
(编译 孙茉莉/郑茵 审校 徐文焰)
中国2016年全年实现GDP同比增长6.7%，虽创26年新低，仍一如预期完成年初设定的各项经济指标，四季度6.8%的增幅明显较前三季度持平的走势回升，“三去一补一降”的供给侧改革初见成效，均昭示2016年平稳收官。
1、以下为中国人民银行2017年第一季度所进行的各期逆回购操作金额和利率(亿元人民币) ： 操作 七天 14天 28天 当日逆回 当日逆回 购 购 日期 规模 利率 规模 利率 规模 利率 操作总量 余额 1月20日 -- -- 500 2.40% 600 2.55% 1,100 19,500 1月19日 1,000 2.25% -- -- 1,500 2.55% 2,500 18,550 1月18日 2,000 2.25% -- -- 2,600 2.55% 4,600 16,650 1月17日 1,000 2.25%
路透香港1月20日 - 汤森路透旗下基点援引消息人士报导称，中国数字地图内容及地理位置服务提供商四维图新寻求1亿美元三年期贷款，为一宗海外并购提供资金。