金砖国家：10月19日股汇市收盘纵览

路透10月20日 - 以下为“金砖国家(BRICS)”－中国、印度、俄罗斯、巴西和南非主要股市指数及货币10月19日(周一)走势纵览。

MSCI新兴市场指数 收报867.25点，上涨0.23%。

中国股市：沪综指收跌，经济数据疲弱大盘加剧震荡调整

中国汇市：人民币随中间价收创近三周新低，GDP略优预期促跌幅收窄

香港股市：收平，投资者对中国GDP数据表现反应冷静

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巴西股市：指标股指Bovespa指数 收报47,447.312点，上涨0.45%。

巴西汇市：巴西雷亚尔表现逊于拉丁美洲其他货币，因交易商担心本国政局不稳，即使此前巴西总统罗塞夫(Dilma Rousseff)否认了当地媒体指称财长莱维(Joaquim Levy)将辞职的报导。雷亚尔兑美元 收报3.8756/68，上日收报3.8728/35。

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南非股市：微幅收高，因南非标准银行等大型银行股上涨。指标Top-40指数 收涨0.55%，报47,720点；大盘综合指数 收高0.45%报53,184点。

南非汇市：兰特/美元从近六周高位下滑，因美联储升息押注和中国GDP数据

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印度股市：连续第三个交易日收高，业务范围涵盖石油到零售业的巨擘Reliance Industries大涨，因其季度获利高于预期，另外市场人气因中国经济数据缓解了经济硬着陆的忧虑而受到提振。BSE指数 收升0.55%，报27,364.92点；NSE指数 收高0.45%，报8,275.05点。

印度汇市：卢比兑美元 收报64.800/64.8100，上日收报64.805/64.815。

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俄罗斯股市：指标RTS指数 报868.720点，下跌1.42%；MSCI明晟俄罗斯指数 收报470.92点，下跌0.68%。