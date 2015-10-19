金砖国家：10月19日股汇市收盘纵览

《汇市简讯》伦敦盘初：叶伦讲话打压美元下跌
* 日股日经指数涨0.34%，沪综指涨0.62%，MSCI明晟亚太地区(除日本)指数跌0.15%，美国原油期货涨0.31%，美国公债收益率报2.456%
路透10月20日 - 以下为“金砖国家(BRICS)”－中国、印度、俄罗斯、巴西和南非主要股市指数及货币10月19日(周一)走势纵览。
MSCI新兴市场指数 收报867.25点，上涨0.23%。
中国股市：沪综指收跌，经济数据疲弱大盘加剧震荡调整
中国汇市：人民币随中间价收创近三周新低，GDP略优预期促跌幅收窄
香港股市：收平，投资者对中国GDP数据表现反应冷静
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巴西股市：指标股指Bovespa指数 收报47,447.312点，上涨0.45%。
巴西汇市：巴西雷亚尔表现逊于拉丁美洲其他货币，因交易商担心本国政局不稳，即使此前巴西总统罗塞夫(Dilma Rousseff)否认了当地媒体指称财长莱维(Joaquim Levy)将辞职的报导。雷亚尔兑美元 收报3.8756/68，上日收报3.8728/35。
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南非股市：微幅收高，因南非标准银行等大型银行股上涨。指标Top-40指数 收涨0.55%，报47,720点；大盘综合指数 收高0.45%报53,184点。
南非汇市：兰特/美元从近六周高位下滑，因美联储升息押注和中国GDP数据
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印度股市：连续第三个交易日收高，业务范围涵盖石油到零售业的巨擘Reliance Industries大涨，因其季度获利高于预期，另外市场人气因中国经济数据缓解了经济硬着陆的忧虑而受到提振。BSE指数 收升0.55%，报27,364.92点；NSE指数 收高0.45%，报8,275.05点。
印度汇市：卢比兑美元 收报64.800/64.8100，上日收报64.805/64.815。
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俄罗斯股市：指标RTS指数 报868.720点，下跌1.42%；MSCI明晟俄罗斯指数 收报470.92点，下跌0.68%。
俄罗斯汇市：卢布兑美元 报62.262，下跌1.59%；卢布兑欧元 报70.500，贬值1.31%。(完) (编译 于春红; 审校 杜明霞)
* 日股日经指数涨0.34%，沪综指涨0.62%，MSCI明晟亚太地区(除日本)指数跌0.15%，美国原油期货涨0.31%，美国公债收益率报2.456%
路透台北1月20日 - 台湾证券交易所周五资料显示，外资及陆资在台股再转为买超25.08亿台币；上交易 日为卖超30.69亿台币。 三大法人今日合计买超28.69亿台币，上交易日修正后为卖超28.02亿台币。 以下为本月以来每日三大法人的买卖超纪录(单位为亿台币，r为修正后数字)： 日期 外资及陆资 三大法人合计 1/20 +25.08 +28.69 1/19 -30.69 -28.02r 1/18 +19.99r +18.59r 1/17 +34.18r +33.53r 1/16 -58.33 -61.26r 1/13 +10.75 +9.59r 1/12 +103.89r +91.41r 1/11 +36
高田 连续第二天跌停，暴跌21%，投资者关注管理层重组公司的努力。一位消息人士告诉路透，高田的竞购方正推动针对高田国内业务的法院调停振兴计划。(完)