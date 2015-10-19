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亚洲 | 2015年 10月 20日 星期二 07:35 BJT

法国个股：法国农业信贷将支付7.87亿美元和解美国制裁调查--消息

路透纽约10月19日 - 根据知情人士表示，法国农业信贷集团 已同意支付美国当局7.87亿美元以和解指控。美国当局指控其违反对伊朗、苏丹等国家的制裁规定，透过美国金融系统进行非法的资金流动。

该人士称，该和解案可能在周二宣布。(完) (编译 戴素萍 审校 孙茉莉)

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