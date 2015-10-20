欧洲金融：欧洲央行小幅提高欧元区大型银行的资本金要求

今年稍早一名消息人士告诉路透，欧洲央行将要求其监管的约80%金融机构，将核心一级资本率(CET1)维持在9-12%，半数需在10%。

SSM监督委员会成员柯恩(Luc Coene)上个月表示，几乎所有SSM监督银行的资本都高于要求。

欧美主要银行都承受市场和监管压力，需持有高于法定最低要求的资本。11-12%的核心资本率被视为新常态，远高于金融危机前水平。

欧洲央行和部分银行间的其中一项歧异，与将银行保险部门资本计为该公司资本有关，即便是折价计算。

努伊长久以来一直倾向废弃这个规定，但这种意见仍属少数。

她表示，欧洲央行将对其监管的部分银行进行另外的压力测试，这些银行未参与欧盟银行业管理局(EBA)设计的泛欧测试。