《中国报摘》--中国证券报10月20日

* 头版头条:

--中国国务院日前印发《关于实行市场准入负面清单制度的意见》，明确了实行市场准入负面清单制度的总体要求、主要任务和配套措施。市场准入负面清单制度是以清单方式明确列出中国境内禁止和限制投资经营的行业、领域、业务等，市场准入负面清单以外的行业、领域、业务等，各类市场主体皆可依法平等进入。

* 其他:

--保险资管人士在第二届北京保险国际论坛上表示，保险资产管理处于良性发展中，基本形成分散化、多元化和国际化配置趋势，投资收益率有望比去年高出2个百分点以上。

--中国证券业协会周一发布通知称，协会2014年10月发布的《证券公司短期公司债券试点办法》、2014年11月发布的《并购重组私募债券试点办法》，自通知发布之日起废止。在机构间私募产品报价与服务系统开展相关业务的，适用中证机构间报价系统股份有限公司2015年8月7日发布实施的《报价系统非公开发行公司债券业务指引》。

--中信国安 公告，拟出资1,200万元人民币现金参与设立西藏国安睿博投资管理有限公司，持有其40%股权，并将设立相关投资及并购基金，募集总规模约40亿元。