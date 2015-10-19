国际油市：OPEC及非OPEC专家周三举行会议，但不太可能共同减产

“我真的不相信委内瑞拉的努力会取得成功，”一位代表称。“OPEC成员国目前产量过剩，因此减产应从OPEC内部开始，而后再尝试同非OPEC产油国协商。”

根据OPEC自己的数据，该组织目前日产量为3,157万桶，远高于3,000万桶的官方目标，在将近200万桶的过剩供应中占到绝大部分。

多数OPEC国家将派出级别低于部长的石油专家出席此次活动，不过预计委内瑞拉石油部长Eulogio del Pino和厄瓜多尔石油部长将会参加。

“情况不会比以前更好，”另一产油国驻OPEC的代表提到5月召开的OPEC和非OPEC技术性会议，当时双方未能在会上达成合作意向。

一些OPEC观察人士对此的期望值也很低，因沙特已经表示无意回到支撑油价的策略上。

“会议上很有可能就分享信息或者继续评估市场的计划达成一致，”IHS分析师暨OPEC专家Jamie Webster说。

“但如果要像市场期待的那样--拿出一个明确的减产计划--那是极不可能的事情。”(完)