国际油市：OPEC及非OPEC专家周三举行会议，但不太可能共同减产

《汇市简讯》伦敦盘初：叶伦讲话打压美元下跌
* 日股日经指数涨0.34%，沪综指涨0.62%，MSCI明晟亚太地区(除日本)指数跌0.15%，美国原油期货涨0.31%，美国公债收益率报2.456%
“我真的不相信委内瑞拉的努力会取得成功，”一位代表称。“OPEC成员国目前产量过剩，因此减产应从OPEC内部开始，而后再尝试同非OPEC产油国协商。”
根据OPEC自己的数据，该组织目前日产量为3,157万桶，远高于3,000万桶的官方目标，在将近200万桶的过剩供应中占到绝大部分。
多数OPEC国家将派出级别低于部长的石油专家出席此次活动，不过预计委内瑞拉石油部长Eulogio del Pino和厄瓜多尔石油部长将会参加。
“情况不会比以前更好，”另一产油国驻OPEC的代表提到5月召开的OPEC和非OPEC技术性会议，当时双方未能在会上达成合作意向。
一些OPEC观察人士对此的期望值也很低，因沙特已经表示无意回到支撑油价的策略上。
“会议上很有可能就分享信息或者继续评估市场的计划达成一致，”IHS分析师暨OPEC专家Jamie Webster说。
“但如果要像市场期待的那样--拿出一个明确的减产计划--那是极不可能的事情。”(完)
(编译 于春红/郑茵 审校 戴素萍/张若琪)
* 日股日经指数涨0.34%，沪综指涨0.62%，MSCI明晟亚太地区(除日本)指数跌0.15%，美国原油期货涨0.31%，美国公债收益率报2.456%
路透台北1月20日 - 台湾证券交易所周五资料显示，外资及陆资在台股再转为买超25.08亿台币；上交易 日为卖超30.69亿台币。 三大法人今日合计买超28.69亿台币，上交易日修正后为卖超28.02亿台币。 以下为本月以来每日三大法人的买卖超纪录(单位为亿台币，r为修正后数字)： 日期 外资及陆资 三大法人合计 1/20 +25.08 +28.69 1/19 -30.69 -28.02r 1/18 +19.99r +18.59r 1/17 +34.18r +33.53r 1/16 -58.33 -61.26r 1/13 +10.75 +9.59r 1/12 +103.89r +91.41r 1/11 +36
高田 连续第二天跌停，暴跌21%，投资者关注管理层重组公司的努力。一位消息人士告诉路透，高田的竞购方正推动针对高田国内业务的法院调停振兴计划。(完)