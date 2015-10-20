澳洲金融：澳洲呼吁加强大银行的竞争并充实资本

路透悉尼10月20日 - 澳洲周二接纳了政府一项调查所给出的多数关键建议。调查呼吁加强澳洲四大银行的竞争并充实资本储备，同时对1.2万亿美元的超级年金系统进行改革。

上述调查由澳洲联邦银行(CBA) 前任主管David Murray主持。该调查去年呼吁澳洲的大银行充实资本以确保其成为世界上最安全的银行之一。

澳洲四大银行--澳洲联邦银行、西太平洋银行 、澳新银行 以及澳洲国民银行 的总市场占有率超过80%，目前为止已经增资逾200亿澳元，但分析师估算它们未来两三年仍需留出大致相当的额度用于拨备。

政府还希望改善1.7万亿澳元(1.23万亿美元)超级年金系统的“竞争、效率和透明度”，以增加缴费人员扣除费用后的回报，并向退休人员提供更多的养老金收入产品。

据政府数据显示，过去五年澳洲超级年金的平均回报为7.1%。