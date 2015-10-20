澳洲金融：澳洲呼吁加强大银行的竞争并充实资本

标题新闻：特朗普政府将开发最先进的导弹防御体系，以防伊朗和朝鲜等国发动导弹袭击－白宫网站
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路透悉尼10月20日 - 澳洲周二接纳了政府一项调查所给出的多数关键建议。调查呼吁加强澳洲四大银行的竞争并充实资本储备，同时对1.2万亿美元的超级年金系统进行改革。
上述调查由澳洲联邦银行(CBA) 前任主管David Murray主持。该调查去年呼吁澳洲的大银行充实资本以确保其成为世界上最安全的银行之一。
澳洲四大银行--澳洲联邦银行、西太平洋银行 、澳新银行 以及澳洲国民银行 的总市场占有率超过80%，目前为止已经增资逾200亿澳元，但分析师估算它们未来两三年仍需留出大致相当的额度用于拨备。
政府还希望改善1.7万亿澳元(1.23万亿美元)超级年金系统的“竞争、效率和透明度”，以增加缴费人员扣除费用后的回报，并向退休人员提供更多的养老金收入产品。
据政府数据显示，过去五年澳洲超级年金的平均回报为7.1%。
澳洲政府称，将限制银行和信用卡的过度收费。(完) (编译 孙国玉；审校 杜明霞)
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路透伦敦1月20日 - 伦敦金属交易所(LME)铜价周五上涨，因美元下滑，但涨幅受限，因主要金属消费国中国的投资和工业生产数据疲弱，增添了对需求的忧虑。
泛欧STOXX 600指数 收低0.1%，本周跌幅近1%。英股富时100指数 小跌0.14%，本周录得1.9%的跌幅。欧洲股市在特朗普就职演说前已经收盘。