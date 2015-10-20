电信产业：德国电讯将提反垄断申诉，称谷歌安卓系统妨碍竞争--报导

欧洲股市：在特朗普就职典礼前微幅收低，本周跌幅创特朗普当选来最大
泛欧STOXX 600指数 收低0.1%，本周跌幅近1%。英股富时100指数 小跌0.14%，本周录得1.9%的跌幅。欧洲股市在特朗普就职演说前已经收盘。
路透10月19日 - 纽约时报周一援引了解情况的人士报导称，德国电讯(Deutsche Telekom) 预计将针对谷歌 向欧洲竞争当局提出反垄断申诉。
报导称，申诉预计将在11月初提出，宣称谷歌利用安卓移动操作系统推广自家的谷歌地图和在线搜索等产品，妨碍了同业对手展开竞争。
由于不在办公时间，暂时未能联系到德国电讯、谷歌与欧洲竞争当局置评。
欧盟已指控谷歌扭曲网络搜索结果以利自身的网购服务，并已针对安卓移动操作系统展开另一项反垄断调查。
消息人士上个月对路透表示，美国联邦贸易委员会(FTC)已针对谷歌是否利用安卓系统压制竞争展开初步调查。(完)
泛欧STOXX 600指数 收低0.1%，本周跌幅近1%。英股富时100指数 小跌0.14%，本周录得1.9%的跌幅。欧洲股市在特朗普就职演说前已经收盘。
路透伦敦1月20日 - 欧元区公债收益率(殖利率)周五触及一个月高位，因投资者对特朗普总统任期进行前瞻，聚焦经济加快增长和通胀升高前景。
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