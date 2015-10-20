电信产业：德国电讯将提反垄断申诉，称谷歌安卓系统妨碍竞争--报导

路透10月19日 - 纽约时报周一援引了解情况的人士报导称，德国电讯(Deutsche Telekom) 预计将针对谷歌 向欧洲竞争当局提出反垄断申诉。

报导称，申诉预计将在11月初提出，宣称谷歌利用安卓移动操作系统推广自家的谷歌地图和在线搜索等产品，妨碍了同业对手展开竞争。

由于不在办公时间，暂时未能联系到德国电讯、谷歌与欧洲竞争当局置评。

欧盟已指控谷歌扭曲网络搜索结果以利自身的网购服务，并已针对安卓移动操作系统展开另一项反垄断调查。