《全球主要国家债券发行预告》--10月20日-10月27日

标题新闻：特朗普政府将开发最先进的导弹防御体系，以防伊朗和朝鲜等国发动导弹袭击－白宫网站
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以下为未来一周全球主要国家债券发行预告，除特别说明外均为GMT时间。 日期 时间 国家 规模 发行细节 10/20 英国 标售票息为2%的2025年到期公债 10/20 日本 标售20年期公债 10/20 西班牙 标售国库券 10/21 德国 40亿欧元 标售两年期公债 10/22 日本 标售两年期公债 10/22 日本 标售三个月期贴现国库券 10/26 1350 法国 标售国库券(BTF)
10/27 日本 标售40年期公债 10/27 意大利 标售零息/BTP债券 10/27 美国 发售两年期公债
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美国公债发行日程表 全球主要国家发债预告
美国现货公债 欧元区公债市场
日本公债市场 英国公债市场
台湾债市 中国债市
美国指标公债报价 欧元区指标公债报价 (编译 王兴亚；审校 张若琪)
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路透伦敦1月20日 - 伦敦金属交易所(LME)铜价周五上涨，因美元下滑，但涨幅受限，因主要金属消费国中国的投资和工业生产数据疲弱，增添了对需求的忧虑。
泛欧STOXX 600指数 收低0.1%，本周跌幅近1%。英股富时100指数 小跌0.14%，本周录得1.9%的跌幅。欧洲股市在特朗普就职演说前已经收盘。