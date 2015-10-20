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亚洲 | 2015年 10月 20日 星期二 08:31 BJT

《汇市简讯》澳洲央行会议记录公布前澳元/美元盘整

0014GMT

* 澳元/美元亚洲盘初盘整，目前为止交投于0.7243-56美元之间

* 澳洲央行会议记录在0030GMT公布，预计并无新意，仍是老调重弹

* 短期内在0.7200-0.7380美元区间交投

* 中国情况不佳限制汇率上行；很多人预计11月可能降息(完)

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全部现汇报价 (编译 孙国玉；审校 许娜)

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