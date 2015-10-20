《汇市简讯》澳洲央行会议记录公布前澳元/美元盘整

标题新闻：特朗普政府将开发最先进的导弹防御体系，以防伊朗和朝鲜等国发动导弹袭击－白宫网站
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0014GMT
* 澳元/美元亚洲盘初盘整，目前为止交投于0.7243-56美元之间
* 澳洲央行会议记录在0030GMT公布，预计并无新意，仍是老调重弹
* 短期内在0.7200-0.7380美元区间交投
* 中国情况不佳限制汇率上行；很多人预计11月可能降息(完)
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全部现汇报价 (编译 孙国玉；审校 许娜)
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路透伦敦1月20日 - 伦敦金属交易所(LME)铜价周五上涨，因美元下滑，但涨幅受限，因主要金属消费国中国的投资和工业生产数据疲弱，增添了对需求的忧虑。
泛欧STOXX 600指数 收低0.1%，本周跌幅近1%。英股富时100指数 小跌0.14%，本周录得1.9%的跌幅。欧洲股市在特朗普就职演说前已经收盘。