《台湾报摘》--工商时报、经济日报10月20日

标题新闻：特朗普政府将开发最先进的导弹防御体系，以防伊朗和朝鲜等国发动导弹袭击－白宫网站
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*工商时报：
--国民党通过新北市长朱立伦担任总统候选人，证所税修法版本是否将有变数？对此，财政部长张盛和表示，目前版本为〞国民党团版〞，站在稳定股市角度，希望不会再有新版，并尽速在11月初表决通过。
--台塑集团总裁、台化 董事长王文渊昨日表示，油价波动渐趋稳健，加上明年台湾、美国总统大选结束，政经变数减少，景气可望比今年〞好一点点〞；推估明年国际油价每桶约在50美元上下波动。
--为扩大基金销售通路，让投资人可以用更低手续费申购基金，金管会已同意由集保和柜买中心、投信以及境外基金业共同成立一家基金平台公司，本周三是认股意愿书缴交最后截止日，据了解，不少投信以及境外基金总代理业者认购意愿非常高。
*经济日报：
--富邦金控 昨晚公告，子公司大陆富邦华一银行主要股东之一上海浦东发展银行 ，拟启动资产处分程序。外传浦发银行将释出所持有的两成富邦华一银行持股，但富邦金控不愿透露相关细节。若浦发两成股权全数为富邦收购，富邦金将取得百分之百富邦华一银行股分，并拥有绝对主导权。
--外资持续汇入，到上周五为止，外资累计净汇入1,939亿美元，10月以来已净汇入6亿美元，全月有可能摆脱连四月净汇出情况，转呈净汇入。(完)
注:路透并未对以上相关报导进行核实，无法担保其准确性。
台湾报摘 中国报摘 香港报摘/社评/财经评论 (记者 董永年; 审校 杨淑祯)
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路透伦敦1月20日 - 伦敦金属交易所(LME)铜价周五上涨，因美元下滑，但涨幅受限，因主要金属消费国中国的投资和工业生产数据疲弱，增添了对需求的忧虑。
泛欧STOXX 600指数 收低0.1%，本周跌幅近1%。英股富时100指数 小跌0.14%，本周录得1.9%的跌幅。欧洲股市在特朗普就职演说前已经收盘。