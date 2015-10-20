《全球重要经济事件一览表》--10月20日-10月27日

标题新闻：特朗普政府将开发最先进的导弹防御体系，以防伊朗和朝鲜等国发动导弹袭击－白宫网站
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10月20日(二)
华盛顿--美国联邦储备理事会(美联储/FED)主席叶伦、劳工部长佩雷兹(Thomas Perez)和劳工统计局官员Erica Groshen参加一个活动。
纽约--美联储理事鲍威尔在“美国公债市场架构演变”会议上发言(1315)。
伦敦--英国央行货币政策委员麦卡弗蒂(Ian McCafferty)在彭博发表讲话(0945)。
伦敦--英国央行总裁卡尼及副总裁贝利参加英国下议院财政委员会会议(0900)。
悉尼--澳洲央行将公布10月货币政策会议记录(0030)。
马德里--西班牙央行总裁林德(Luis Maria Linde)就“从重组到转变”发表讲话(0740)。
维也纳--奥地利央行总裁诺沃特尼发表讲话(1600)。
10月21日(三)
华盛顿--美国财政部长杰克卢、商务部部长普里茨克(Penny Pritzker)、前财长萨默斯和前国家经济会议主席泰森参加美国进步中心(Center for American Progress)的一个会议(1230)。
纽约--美联储理事鲍威尔在“美国公债市场架构演变”的会议中主持有关“回购市场、流动性以及美国公债市场”的专家组讨论(1730)。
牛津--英国央行总裁卡尼发表演讲(1700)。
渥太华--加拿大央行发布政策利率声明以及货币政策报告(1400)。
渥太华--加拿大央行总裁波洛兹召开记者会(1515)。
悉尼--澳洲央行助理总裁艾迪(Malcolm Edey)在国际互换与衍生品协会(ISDA)2015年澳洲年会上发言(2245)。
10月22日(四)
伦敦--英国财政大臣奥斯本在英国下议院财政委员会讨论英国央行议案(Bank of England Bill)(0900)。
伦敦--英国央行负责金融稳定的副总裁康利夫在英国银行业家协会(BBA)的国际银行业会议上发表演讲。
巴黎--英国央行负责审慎政策的理事David Rule发表有关证券化的演讲(1340)。
利物浦--英国央行审慎监管局负责一般保险事物的官员Chris Moulder发表演讲。
纽约--英国央行官员Andrew Gracie在风险杂志的第21次年会上发言。
伦敦--英国央行副总裁贝利发表讲话。
华盛顿--美联储前副主席科恩出席布鲁金斯学会的一个讨论会，主题为“美联储的政治：过去、现在和未来”(1430)。
马耳他--欧洲央行管理委员会会议，而后将有利率声明发布并举行新闻发布会(1145)。
10月23日(五)
奥斯陆--挪威央行总裁奥尔森(Oeystein Olsen)就税收管理发表演说(0715)。
10月25日(日)
阿布扎比--2015全球议程峰会(Summit on the Global Agenda 2015)(至10月27日)。
10月26日(一)
布鲁塞尔--欧洲央行(ECB)执委会成员莫尔许在比利时金融论坛就“创新的挑战”发表讲话(1045)。
10月27日(二)
华盛顿--美国联邦储备理事会(FED)的联邦公开市场委员会(FOMC)举行为期两天的议息会议。
斯德哥尔摩--瑞典央行举行货币政策会议(至10月28日)。
墨西哥城--欧洲央行执委科尔参加Instituto Tecnologico Autonomo de Mexico的活动(2200)。
注：路透中文快讯未必会另行报导上述相关新闻。(完)
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台湾重要政经日程 (编译 孙国玉；审校 杜明霞)
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路透伦敦1月20日 - 伦敦金属交易所(LME)铜价周五上涨，因美元下滑，但涨幅受限，因主要金属消费国中国的投资和工业生产数据疲弱，增添了对需求的忧虑。
泛欧STOXX 600指数 收低0.1%，本周跌幅近1%。英股富时100指数 小跌0.14%，本周录得1.9%的跌幅。欧洲股市在特朗普就职演说前已经收盘。