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亚洲 | 2015年 10月 20日 星期二 08:45 BJT

《香港报摘》--经济日报10月20日

**头版头条**

--中国国家统计局昨日公布，第三季国内生产总值（GDP）按年增速回落至6.9%，为六年半最低。分析师预计第四季稳增长政策将继续加码，很大机会减息、降准。

**其他**

--中国再保险集团 招股获全城5.5万人捧场，接近交易人士透露，一手中签率有望达100%，18名斥资4亿港元认购“头锤飞”(最高上限申购)的投资者中签率约1%。

--上周楼价指数明显回调，进一步打击疲弱的二手楼市，市场即时录得多宗大幅减价个案，其中美孚新邨一个大单位以880万港元售出，实用面积尺价9,586港元，是市区罕见尺价跌穿1万港元成交。（完）

注：以上的评论仅为摘要，并且不代表路透立场。

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台湾报摘 (整理 赵红梅; 审校 张喜良)

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