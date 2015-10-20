《香港报摘》--经济日报10月20日

标题新闻：特朗普政府将开发最先进的导弹防御体系，以防伊朗和朝鲜等国发动导弹袭击－白宫网站
以上为即时重要消息提示,路透中文快讯将暂不做进一步报导.欲浏览英文报导全文,请点选
**头版头条**
--中国国家统计局昨日公布，第三季国内生产总值（GDP）按年增速回落至6.9%，为六年半最低。分析师预计第四季稳增长政策将继续加码，很大机会减息、降准。
**其他**
--中国再保险集团 招股获全城5.5万人捧场，接近交易人士透露，一手中签率有望达100%，18名斥资4亿港元认购“头锤飞”(最高上限申购)的投资者中签率约1%。
--上周楼价指数明显回调，进一步打击疲弱的二手楼市，市场即时录得多宗大幅减价个案，其中美孚新邨一个大单位以880万港元售出，实用面积尺价9,586港元，是市区罕见尺价跌穿1万港元成交。（完）
注：以上的评论仅为摘要，并且不代表路透立场。
**如欲提取相关新闻，请在下列代码上按左鼠键两次**
香港报摘/社评/财经评论
中国报摘
台湾报摘 (整理 赵红梅; 审校 张喜良)
以上为即时重要消息提示,路透中文快讯将暂不做进一步报导.欲浏览英文报导全文,请点选
路透伦敦1月20日 - 伦敦金属交易所(LME)铜价周五上涨，因美元下滑，但涨幅受限，因主要金属消费国中国的投资和工业生产数据疲弱，增添了对需求的忧虑。
泛欧STOXX 600指数 收低0.1%，本周跌幅近1%。英股富时100指数 小跌0.14%，本周录得1.9%的跌幅。欧洲股市在特朗普就职演说前已经收盘。