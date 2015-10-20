汽车产业：高田气囊召回调查将扩大范围--美国监管机构

标题新闻：特朗普政府将开发最先进的导弹防御体系，以防伊朗和朝鲜等国发动导弹袭击－白宫网站
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路透华盛顿10月19日 - 美国监管机构周一暗示，对高田 气囊气体发生器的调查将扩大至11家汽车厂商以外。有迹象显示，在有关该装置是否会对人构成致命风险的问题上，车辆设计会起到一定作用。
美国国家公路交通安全管理局(National Highway Traffic Safety Administration, NHTSA)局长Mark Rosekind表示，该机构可以在监管部门5月宣布的与高田的同意令中，增加更多汽车制造商。他说，一些汽车厂商还可以在怀疑有问题时更快地采取行动。
NHTSA周四料将公开表示，它应协调高田召回工作，以确保来自11家车厂的1,920万辆美国汽车上安装的约2,340万个气囊气体发生器都被更换掉。(完) (编译 王颖；审校 孙茉莉)
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路透伦敦1月20日 - 伦敦金属交易所(LME)铜价周五上涨，因美元下滑，但涨幅受限，因主要金属消费国中国的投资和工业生产数据疲弱，增添了对需求的忧虑。
泛欧STOXX 600指数 收低0.1%，本周跌幅近1%。英股富时100指数 小跌0.14%，本周录得1.9%的跌幅。欧洲股市在特朗普就职演说前已经收盘。