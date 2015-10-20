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亚洲 | 2015年 10月 20日 星期二 08:53 BJT

《全球汇市》美元兑欧元微升，欧洲央行会议将至

纽约 当日 今年来 2014年

最新报价 上收市价 涨跌% 涨跌% 收市价

欧元/美元 1.1330 1.1324 0.05 -6.34 1.2097

美元/日圆 119.47 119.48 -0.01 0.01 119.68

欧元/日圆 135.36 135.28 0.06 -6.79 144.78

美元/瑞郎 0.9561 0.9562 -0.01 -3.82 0.9941

英镑/美元 1.5471 1.5461 0.06 -0.66 1.5573

美元/加元 1.3021 1.3017 0.03 12.08 1.1618

澳元/美元 0.7267 0.7249 0.25 -11.03 0.8168

新西兰元/美元 0.6799 0.6786 0.19 -12.80 0.7797

澳元/日圆 86.820 86.600 0.25 -11.16 97.750

新西兰元/日圆 81.230 81.070 0.20 -13.12 93.310

英镑/日圆 184.83 184.70 0.07 -0.54 186.38

澳元/新西兰元 1.0679 1.0662 0.16 2.01 1.0469

附注：上收市价是纽约汇市2100GMT(冬令时间)或2000GMT(夏令时间)报价，当日涨跌幅亦以此为基准计算。(完)

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全部现汇报价 (编译 孙国玉/王颖/王兴亚；审校 戴素萍/龚芳/孙茉莉/王丽鑫/张若琪)

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