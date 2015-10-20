《台湾重要政经日程》--10月20日

=====================今日重要政经消息============================== 10/20 (二) --14:30 台湾证券交易所举办原油ETF投资策略论坛。 --16:00 经济部公布9月外销订单金额年变动率，上月为年跌8.3%。 =================================================================== 10/21(三) --11:00 保德信投信中国平衡基金上市记者会。 --12:30 央行代财政部标售104/14期公债，天期为20年期，金额300亿台币。 --13:00 台湾并购与私募股权协会举办私募股权论坛。 10/22 (四) --两岸保险监理平台会议。 --08:30 主计总处公布9月季调失业率，上月为3.74%。 10/23 (五) --16:00 经济部公布9月工业生产指数年变动率，上月为下跌5.46%。 --16:20 央行公布9月M2年增率，上月年增6.01%。 11/5(四) --08:30 主计总处公布10月消费者物价指数，上月为升0.28%。 --16:10 央行公布10月底外汇存底，上月底为4,263.25亿美元。 11/9(一) --16:00 财政部公布10月出口，上月为年跌14.6%。 11/10(二) --12:30 央行代财政部标售104/12期增额发行公债，天期为10年期，金额300亿台币。 11/20(五) --16:10 央行公布第三季经常帐，第二季经常帐为顺差165.5亿美元。 12/8(二) --12:30 央行代财政部标售104/12期增额发行公债，天期为10年期，金额300亿台币。 12/28(一) --12:30 央行代财政部标售104-8期国库券，天期为182天，金额350亿台币。 --------------------------------------------------------------------- 2016年 1/16(六) --台湾举办总统、副总统和立法委员选举。 注：*代表新增。(完) (记者 董永年; 审校 张喜良)